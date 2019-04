La saison 2018-2019 des Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont fait un bilan de la saison 2018-2019. Même si l’équipe était l’une des plus jeunes du circuit Lévesque, elle a battu deux records de la ligue Midget AAA. Le plus de victoires à la suite en début de saison (16) et le plus grand nombre de victoire dans une saison (25). Finalement, ils ont terminé la saison avec un record de 34 victoires.

Faits saillants

L’équipe de Lévis a gagné pour la 3e fois le Challenge CCM Midget AAA en plus de ne connaître aucune défaite durant le tournoi. Les Chevaliers ont terminé 1er au classement général de la ligue avec 118 points et n’ont pas perdu une seule partie sur la route.

Repêchage LHJMQ

Six joueurs participeront au camps d'Hockey Québec des moins de 16 ans, où ils pourront être vus par les équipes de la LHJMQ. Joshua Roy de Saint-Georges et Olivier Nadeau de Lac-Etchemin en font parties.

Signature du Livre d'Or de la Ville de Lévis

Les joueurs, entraîneurs et membres du conseil d'administration des Chevaliers iront signer le Livre d’Or de la Ville de Lévis ce mercredi 1 mai .

Prochaine saison

L’équipe retournera à l’aréna de Lévis qui sera rénovée pour la saison 2019-2020. Un système de réfrigération, des nouvelles bandes et baies vitrées seront installés.