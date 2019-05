Mission accomplie pour le 24DH St-Georges Ford !

Plus d’une cinquantaine de hockeyeurs étaient réunis au Centre sportif Lacroix-Dutil cette fin de semaine, afin de jouer une partie d’une durée de 24 heures. Grâce au 24DH St-Georges Ford, le département de pédiatrie pourra faire l’acquisition d’un système de tension artérielle.

À lire également :

24 heures de hockey pour les enfants malades

La mise au jeu initiale a eu lieu à 10h samedi matin. Tour à tour, les joueurs se sont relayés jusqu’à la même heure ce matin. Pour chaque tranche de deux heures passées sur la glace, deux heures de repos leur étaient allouées.

Bien que cette importante levée de fond en soit à sa 6e édition cette année, il s’agissait d’une première participation pour Jean-François Poirier.

« Présentement le niveau de jeu est élevé, mais ce ne sera peut-être pas le cas à 4h du matin », a-t-il expliqué en riant hier en après-midi.

Depuis que ce dernier est père de deux enfants âgés d’un an et de trois ans, il voit toute l’importance que le défi 24DH revêt. Grâce à l’implication des joueurs et des différents partenaires financiers, la Fondation Santé Beauce-Etchemin pourra remettre une importante somme qui servira à l’achat d’un système de tension artérielle destiné aux enfants traités à l’Hôpital de Saint-Georges.

« J’ai un ami qui a appris cette année que son enfant souffrait d’une maladie dégénérative », a ajouté Jean-François Poirier. Il allait de soi, pour lui, de participer au 24DH.

Déroulement de l’événement

Le match était précédé d’une partie d’une heure pour les enfants de 8 à 12 ans. Les amis et les familles des participants pouvaient venir assister au match. Des activités telles qu’une dégustation de bière, ainsi qu’une prestation de chansonnier étaient organisées.

Peu importe le pointage final, parions que les joueurs pourront aller se reposer avec le sentiment du devoir accompli.