Défaite du Rover de Sainte-Marie face aux Canonniers Midget AAA de Lévis

Le premier match hors-concours du Rover de Sainte-Marie avait lieu hier, le dimanche 5 mai. Pour l’occasion, la formation recevait les Canonniers Midget AAA de Lévis.



Même si tout était en place pour le match de remise en forme du Rover, l’équipe mariveraine a eu maille à partir face à Lévis.



L’efficacité de l’exécution des Canonniers a vite eu le dessus sur la formation de Christian Chénard. L’équipe de Sainte-Marie a également commis un total de cinq erreurs qui n’a pas permis de faire tourner le match en leur faveur.

Les hommes en bleu et orange ont ainsi été tranquilles au bâton avec leurs quatre coups sûrs. Le vétéran Santerre a cependant décoché une solide flèche, qui a malheureusement testé les limites lointaines du nouveau terrain local, envoyant le joueur de champ centre l’attraper à plus de 365 pieds du marbre, à la piste d’avertissement.



Le comité de lanceurs efficace



Alors que l’attaque et la défensive du Rover se sont montrées un peu moins efficaces, il en fut tout autrement pour le comité de lanceurs. Même si les Canonniers ont réussi à marquer 7 points, ceux-ci ont été limités à seulement 7 coups sûrs.



Les jeunes joueurs de Lévis ont envoyé un lanceur différent pour chacune des 9 manches du match en plus de prêter un lanceur au Rover pour la dernière manche.



Du côté du Rover, le joueur Jefferson Vargas s’est montré excellent pendant ses trois manches de travail. Celui-ci a d’ailleurs été nommé le joueur du match Budweiser. Sa balle rapide bougeait très bien et avait une belle rapidité.



Le joueur n’a rien donné. Les deux seuls joueurs à atteindre les sentiers se sont vus octroyer un but sur balle. Vargas n’a accordé aucun coup sûr.



Quant à Mathieu Duhamel, celui-ci n’a donné qu’un seul coup sûr en deux manches et s’est donc très bien débrouillé. Comme son coéquipier Vargas, il est allé chercher 3 retraits sur des prises. L’équipe du Rover a sans contredit ajouté plus de profondeur sur sa bute cet hiver.



Un revers pour le Rover



Malgré la belle performance des lanceurs, la formation de Sainte-Marie a subi un revers de 7-1 face à l’équipe des Canonniers.



C’est une foule familiale et très enthousiaste d’environ 150 personnes qui a assisté au match du Rover. L’organisation de Sainte-Marie tient à remercier les joueurs de leur avoir donné l’occasion de jouer ce match pré-saison.

Match d’ouverture

Le match d’ouverture du Rover aura lieu le 12 mai prochain, à 14 h 00, au Stade Julien-Faucher, les partisans sont attendus en grand nombre pour la rencontre.