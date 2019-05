500 coureurs ont participé à la Course colorée

Les familles étaient au rendez-vous pour la course colorée qui avait lieu au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, ce matin. Cette 4e édition a mobilisé plus de 500 coureurs : une réussite pour les étudiants de l’école Dionne qui utiliseront les fonds amassés pour financer leur voyage de fin d’année au Bora Parc.

Les participants, grands et petits, devaient courir une distance de 3 km en se faisant asperger de poudre multicolore par des bénévoles. À l’arrivée, le spectacle des coureurs colorés était amusant à voir. Le premier à avoir terminé la course est le jeune William Drouin, mais l’événement se veut avant tout amusant et convivial.

Une activité pédagogique

Les enseignantes Maryse Talbot et Catherine Saint-Hilaire sont les instigatrices du projet. En plus de financer la sortie de fin d’année, les étudiants participent à l’organisation : une activité qui se veut pédagogique. Encore une fois, ils ont réussi leur coup en réunissant 500 coureurs, comparativement à 400 l’an passé.