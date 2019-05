L’Ascalon Saint-Georges co-organisateur du Tournoi des sélections régionales

Du 22 juillet au 27 juillet aura lieu le Tournoi des sélections régionales de soccer. L’événement revient à tous les deux ans au Québec et est organisé par la Fédération de soccer du Québec.

Le club de soccer Ascalon Saint-Georges est co-organisateur de l’événement avec l'Association régionale de soccer du Québec (ARSQ). Cela permet au club d’offrir aux joueuses et joueurs de la Beauce, nés en 2006 (catégorie U13) et qui évoluent aussi bien dans le soccer récréatif que le soccer compétitif, la possibilité de participer au tournoi.

Camps de sélection

Les camps de sélection se dérouleront le vendredi 31 mai de 18 h 00 à 19 h 30, les dimanche 2 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et dimanche 9 juin de 9 h 00 à 12 h 00, sur le terrain synthétique de la ville de Saint-Georges.

À la suite des camps de sélection, deux équipes compétitives, une masculine et une féminine, seront formées et réuniront les joueurs de la région de la Beauce ayant un potentiel intéressant et souhaitant devenir de meilleurs joueurs.

Des entraîneurs diplômés de l’ARSQ superviseront les entraînements. L’encadrement offert permettra aux participants de développer leurs habiletés techniques et tactiques pour favoriser leur progression.

Ces camps de sélection des équipes de soccer de la Beauce sont une occasion à saisir pour les jeunes joueuses et joueurs de soccer beauceron.

Inscription

Les joueuses et joueurs intéressés doivent compléter le formulaire d’inscription disponible via le lien suivant : https://forms.gle/bR2X7Aqrsi9EskUR7. En cas de sélection, une participation au frais de 100 $ sera requise par joueur qui inclura un équipement complet (chandail, short, chaussettes), les participations au Festival de Québec et au Tournoi des sélections régionales ainsi que la participation aux différents entraînements préparatoires.

Programme des équipes féminines et masculines de la Beauce

• 15 juin : participation au Festival de Québec

• 23 juin : entraînement préparatoire à Saint-Georges

• 30 juin : entraînement préparatoire à Sainte-Marie

• 7 juillet : entraînement préparatoire à Saint-Georges

• 14 juillet : entraînement préparatoire à Sainte-Marie

• 22 au 29 juillet : participation au Tournoi des sélections régionales

Pour obtenir plus d’informations, contactez Alfred Picariello, par téléphone au 418 313-0088 ou par courriel à l’adresse alfredpicariello@gmail.com.