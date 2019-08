Six élèves du Club de taekwondo de Sainte-Marie atteignent la plus haute distinction de leur discipline

Cinq élèves ont réussi leur examen afin d’obtenir la ceinture noire et un sixième élève a obtenu sa ceinture noire quatrième dan, et ce, devant plus d’une centaine de participants, proches et membres de leurs familles venus les encourager, vendredi le 31 mai dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Les élèves récipiendaires sont Guimond Bosa qui a obtenu sa ceinture noire quatrième dan alors que Élisabeth Taschereau, Yanick Doyon, Samuel Bosa, Karine Thivierge et Nancy Labbé ont obtenu leur ceinture noire.

Quatre maîtres du taekwondo de la région étaient sur place pour évaluer leurs examens : Maître Mario Giguère du Club de Taekwondo de Sainte-Marie, Maître André Perreault du Club de Taekwondo de Vallée-Jonction, Maître André Poulin du Club de Taekwondo de Thetford ainsi que Maître Alain Bourgault. du Club de Taekwondo de Disraeli.

« C’est plutôt rare que 5 élèves d’une même école passent leur examen de ceinture noire en même temps. Je suis très fier de mes élèves. Ils ont démontré beaucoup de persévérance et une grande force physique et mentale pour y arriver. Cet examen exige plusieurs heures d’entrainements pendant de nombreuses années. Ils méritent à juste titre de la porter, d’en être fiers et responsables à leur tour », a mentionné Maître Mario Giguère.

À propos du Club de taekwondo de Sainte-Marie

Le Club de Taekwondo de Sainte-Marie existe depuis 45 ans. 75 élèves âgés de 4 à plus de 60 ans en font partie. Les entraînements ont lieu le mardi et jeudi soir de 18 h 30 à 19 h 45 au Centre Caztel. Les inscriptions se font via les Loisirs de la Ville de Ste-Marie.