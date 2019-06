Les nageurs du CNRB se sont illustrés en mai

Les nageuses et nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) sont montés sur des plots de départ à plusieurs occasions en mai. À chacune de ces occasions, ils ont pu, en plus d’améliorer la plupart de leurs marques personnelles, monter sur le podium à plusieurs reprises.

C’est à Québec et à Saint-Augustin-de-Desmaures que les nageurs les plus aguerris du CNRB se sont frottés à la compétition venue de l’est du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Lors du Défi UL sur 50 mètres tenu du 24 au 26 mai, Marie-Élaine Bougie a nagé pour l’argent (200 mètres brasse) et pour le bronze (100 mètres brasse). De leur coté, Maxim Frenette (200 mètres brasse) et Philippe Lacasse (800 mètres libre) obtenaient le bronze.

À Saint-Augustin-de Desmaures lors de l’Invitation Printemps CNQ, au début de mai, Marie-Élaine Bougie s’était déjà démarquée en obtenant des secondes places au 200 mètres brasse et 200 mètres quatre nages et une troisième place au 800 mètres libre. Lors de cette même rencontre, Émerick Vachon (or sur 50 mètres libre, argent sur 1500 mètres libre et bronze) et Maxim Frenette (bronze sur 100 mètres brasse) ont aussi impressionné.

C’est enfin à Thetford, à l’occasion du Défi ATM et de la rencontre régionale 5 tenus le 11 et le 12 mai, que les nageurs du CNRB ont pu démontrer leur savoir-faire. Avec une récolte de neufs médailles dont trois d’or, les neuf nageuses et nageurs présents ont fièrement représenté leur club.

Le mois de mai a aussi permis à nos nageurs et nos nageuses de participer à une compétition locale et au Défi Alterego.