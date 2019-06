Raphaël Lessard participera aux trois épreuves de la Triple couronne Kennebec qui auront lieu à l’Autodrome Chaudière les 29 juin, 30 juillet et 17 août prochains. Le pilote en a fait l’annonce le 1er juin dernier, en direct du Claude Leclerc 150, soulignant le retour du championnat Américain US Tour de la série ACT en sol canadien.

La voiture NASCAR Late Model # 46 sera préparée par l’équipe de course Bilodeau Brothers et arborera les couleurs de FRL Express | Pétro-Canada Jean-Paul Lessard et Fils.

Un retour parmi les siens

Ayant commencé sa carrière sur cet ovale d’un quart de mille aux virages escarpés, le Beauceron est heureux de revenir chez lui, devant des amateurs qui le connaissent depuis ses débuts.

« Je compte bien offrir tout un spectacle à bord de l’excellente voiture de Marco Bilodeau, un pilote qui nous a déjà prêté une voiture dans le passé. Nous avions terminé sur le podium alors que nous étions partis derniers, sans même avoir effectué des essais préalables », a indiqué le jeune pilote.

Parmi les favoris

Alors qu’il a à son actif plusieurs victoires et records de piste, Raphaël Lessard fera partie des favoris pour la victoire lors des trois courses sur voiture Late Model prévues dans la Triple couronne Kennebec.

Le samedi 29 juin, il prendra part à un programme double, ce qui risque de ravir bien des amateurs. Il participera à la course de 300 tours de la série NASCAR Pinty’s à bord d’une voiture préparée par Dumoulin Compétition. Cette course compte 425 tours de piste et le pilote a bien l’intention de relever ce défi avec succès.

En piste le 27 juillet

En plus de la Triple couronne Kennebec, Raphaël Lessard sera aussi en piste le 27 juillet prochain. Il participera au Langis Caron 150, une épreuve consistant à deux courses de 75 tours pour voitures Late Model NASCAR. Le 30 juillet, il sera en piste en Sportsman Dirt (deux fois 25 tours), préparé par Autodrome Granby | Production JR.