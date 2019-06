Chloé Grondin ne se laisse pas impressionnée pour sa deuxième course

Voir la galerie de photos

La jeune pilote georgienne, Chloé Grondin, était de retour sur les pistes cette fin de semaine à Saint-Marcel-de-Richelieu au RPM Speedway. Elle est considérée comme la piste la plus difficile et la plus rapide des « Slingshot » au Québec.

À lire également:

Une nouvelle saison de course pour Chloé Grondin

La coureuse Chloé Grondin démarre la saison avec une deuxième place​

Les qualifications

Chloé était à sa deuxième course sur terre battue à vie. Elle n’a eu que trois tours de pratique avant de se lancer dans la compétition. Lors de la qualification, la Beauceronne partait en première position sur six et s’est fait rapidement bousculer et dépasser. Par contre, elle a tenu bon et a augmenté sa vitesse pour se retrouver en tête. Il faut mentionner qu’elle est la seule pilote qui n’a pas dérapé ou fait de sortie de route. Dès les premiers tours, Chloé a senti que sa voiture avait été bien montée cet hiver par Normand Gilbert et c’est ce qui a fait la différence. Le père de la pilote a souligné que de nombreux accidents ont eu lieu durant la soirée due à la difficulté technique de la piste.

La finale

En finale, la coureuse partait de nouveau première sur quatre. Dans les premiers tours, un autre pilote aurait volontairement foncé dessus pour lui faire perdre le contrôle se retrouvant dans le gazon. Au troisième tour, elle a pris la deuxième position pour finalement remonter à la première et a eu deux tours d’avance durant huit tours. À trois tours de la fin, Chloé n’a pu empêcher un autre pilote de la dépasser et a terminé en deuxième position.

Prochaine course

Pour cette saison, Chloé Grondin s’est ainsi classée pour une deuxième fois à la 2e place. Dans trois semaines, elle participera à la prochaine course de la Série canadienne, mais son père est sûr que pour le reste de la saison, elle fera partie des meilleurs.