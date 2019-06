Série Sportsman Québec TEC : Martin Bisson et Dominic Jacques accèdent au podium

La Série Sportsman Québec TEC s’est déplacée du côté de l’Autodrome Montmagny, ce samedi 8 juin, pour son 3e programme de la saison. Les pilotes Dominic Jacques de Vallée-Jonction et Martin Bisson de Saints-Anges ont encore connu de très bonnes performances lors de cette course.

Période d’essais libres

À la période d’essais libres, le #22 Louis-Philippe Labrecque de Saint-Damien et le #67 Dominic Jacques ont obtenu les meilleurs temps.

Trois séances de qualifications ont eu lieu, au cours desquelles Louis-Philippe Labrecque, le #03 Martin Lacombe et le #77 Mickael Isabelle sont sortis gagnants de leur séance respective.

Lutte serrée et coup de théâtre

Lors du départ, le #40 Sylvain Labbé et Louis-Philippe Labrecque étaient au devant. Mais rapidement Labrecque a pris les commandes de la course avec une voiture littéralement soudée à la piste. Une lutte serrée s’est amorcée alors que de nombreux dépassements ont été effectués entre les cinq premiers du peloton qui s’échangeaient les positions.

La performance du #03 Martin Lacombe de Terrebonne est définitivement à souligner. Celui-ci a pris les devants sur Labrecque au 30e tour et tous le croyaient en direction d’une première victoire en Sportsman Québec TEC.



Mais un coup de théâtre s’est produit lors d’une neutralisation au 60e tour. Alors que le moteur de sa voiture surchauffait, Lacombe a été contraint à l’abandon. Le vétéran a démontré qu’il avait tout en main pour aller chercher la victoire; ce n’est que partie remise.



Louis-Philippe Labrecque a finalement imposé le rythme et s’est avéré quasi intouchable. C’est sur cette lancée qu’il a terminé la course en récoltant sa 1re victoire de la saison.

Une 2e position pour Martin Bisson

Le #26 Martin Bisson a d’abord pris le départ en 3e position. À bord de sa Ford Fusion aux couleurs de Fromagerie Victoria Lévis et de Thetford, la recrue a démontré de la patience tout au long du programme. Mais tout s’est joué dans les 20 derniers tours pour le pilote.

Descendant en 5e position, il a su saisir toutes les opportunités qui s’offrait à lui et atteindre le podium pour le deuxième programme consécutif avec une 2e position.

Dominic Jacques : le plus grand nombre de top 5 en carrière

Pour cette course, le #67 Dominic Jacques partait en 8e position. Le pilote de Vallée-Jonction a une fois de plus démontré ses talents, puisqu’il est parvenu à remonter le peloton avec conviction, tout en préservant sa voiture pour le dernier sprint de la finale.

Il a accédé à la 3e marche du podium à l’issue de la course. Un 3e podium en autant de courses le place à égalité avec Jimmy Nadeau pour le plus grand nombre de top 5 en carrière dans l’histoire de la série.

Le #47 David Gagnon d’Alma et le #89 Marc Bertrand de Québec ont terminé respectivement en 4e et 5e positions du programme.

Lors de ce 3e programme de la Série Sportsman TEC, 18 pilotes étaient présents dont 5 recrues.

Prochain rendez-vous

Le prochain rendez-vous de la Série Sportsman Québec TEC aura lieu le 23 juin prochain à l’Autodrome Montmagny pour le Steve Lesage 200. 20 pilotes ont confirmé leur présence pour l’occasion et d’autres confirmations sont à venir.