1351 coureurs relèvent le Défi Beauceron 2019

La 9e édition du Défi Beauceron s’est avérée plus populaire que jamais alors que 1351 coureurs se sont inscrits aux épreuves de 2, 5, 10 et 21,1 kilomètres.

À titre de comparatif, 1200 athlètes s’étaient inscrits à l’édition 2018. Pour l’occasion, dame nature s’est montrée clémente ce qui a facilité la tâche des coureurs.

L’épreuve du 21,1 kilomètres Altrum a réuni 90 athlètes, le 10 km Telus, 178, le 5 km Subway, 602 coureurs et marcheurs et le 2 km destiné aux enfants aura attiré 481 jeunes de 12 ans et moins.

Sur place, de nombreux bénévoles étaient là pour accueillir les coureurs à leur arrivée. Des collations, des bouteilles, d’eau, des services de la part de physiothérapeutes : les athlètes étaient au petit soin.

Gagnants

21,1 km Altrum

Classement Femmes Hommes 1re position Jessy Lacourse Yannick Bernard 2e position Johanne Joueneault Pablo Miguel Garcia 3e position Nadia Grégoire Jean-François Labonté

10 km Telus

Classement Femmes Hommes 1re position Mélodie Gilbert Ross Beswetherick 2e position Veronyc Mercier David Loignon 3e position Karine Martineau Samuel Vincent

5 km Subway