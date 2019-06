Canotage de Beauce termine 3e sur la rivière Saint-Maurice

Canotage de Beauce participait ce samedi au Challenge Broadway à Shawinigan. L’équipe en a surpris plusieurs en terminant en 3e place sur une rivière peu familière : la Saint-Maurice.

Il s’agissait d’un défi de taille, en terrain inconnu pour la plupart des canotiers de l’équipe. En effet, la course se déroulait sur le terrain de jeux de prédilection des cinq équipes de Shawinigan et de Trois-Rivières, soit la rivière Saint-Maurice qui peut réserver plusieurs pièges avec ses courants et ses plages le long des berges.

L’équipe beauceronne a dû affronter de forts vents et des vagues d’une hauteur dépassant la pointe du canot. Une équipe a d’ailleurs abandonné après que leur canot se soit rempli d’eau. Des équipes de sauvetage étaient sur place pour assurer la sécurité.

Canotage Beauce a encore une fois surpris tout le monde, se présentant avec des canotiers de 15 à 66 ans, plusieurs ramaient sur la rivière Saint-Maurice pour une première fois. Ils en ont décroché la 3e place, grâce à leur esprit d’équipe et une belle maîtrise de leur cadence et de leur synchronie.

Après deux épreuves, l’équipe Canotage Beauce occupe le 2e rang du classement général du circuit provincial. Elle ne compte toutefois pas participer à l’ensemble des courses du circuit.

Résultats

1- Hockey Lemay - 2:11:35

2- Les Spartiates R9 Houle Asphalte - 2:15:29

3- L’Équipe de rabaska R9 Canotage Beauce - 2:16:47

4- Gervais Auto - 2:17:30

5- Équipe de canot R9 Desjardins de Waterloo - 2:18:53

6- Équipe de canot R9 Clinique Stratégie Santé - 2:20:15

7- Équipe de canot R9 Dragons du Richelieu - EBM Laser Lynch - 2:23:00

8- Équipe de canot R9 Drakkar de Beauce - 2:30:37

AB- L’As du Piano Transport - abandon