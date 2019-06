Dernier tour de piste en stock-car pour Jimmy Nadeau

Ce dimanche 23 juin à l’Autodrome de Montmagny, le #17 Jimmy Nadeau de Beauceville participera à son dernier programme de stock-car lors du Steve Lesage 200.

Celui-ci a choisi cette course pour participer à son dernier programme, puisque l’évènement se veut un hommage à un pilote avec qui il a partagé la piste et pour lequel il avait le plus grand respect pendant de nombreuses années.

Nadeau voulait également courir une dernière fois entouré des pilotes qui l’ont accompagné pendant son parcours en Sportsman : le #40 Sylvain Labbé, le #22 Louis-Philippe Labrecque et le #54 Jean D’Amours.

À la fin de ce programme, Jimmy Nadeau a décidé de mettre sa voiture ainsi que tout son équipement en vente pour consacrer son temps à sa famille.

Un pilote exceptionnel

Étant le pilote ayant participé au plus grand nombre de courses avec la série pour un total de 109, Jimmy Nadeau est sans aucun doute un doyen de la Série Sportsman Québec TEC.

Il détient aussi le record de top 5 avec 42, à égalité avec le #67 Dominic Jacques, et a enregistré 19 podiums dont 4 victoires. De plus, le pilote s’est classé parmi les 5 premiers au championnat à 6 reprises remportant le championnat provincial en 2016.

Il a également remporté 8 fois le prix de la plus belle voiture, au cours des 11 années où il aura été actif avec la série.

Les gens sont invités à être témoins de cette dernière course de Jimmy Nadeau. Cette journée risque fort d’être haute en émotions, tant pour le pilote que pour l’équipe Sportsman Québec TEC, qui a partagé ses années avec ce pilote exceptionnel.