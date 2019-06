Un 10e anniversaire pour l’Omnium Marie-Michèle Gagnon

La Fondation de la relève des Etchemins tiendra la 10e édition de l’Omnium Marie-Michèle Gagnon le 13 juillet prochain au Club de golf Lac-Etchemin. Cet événement-bénéfice au profit des jeunes sportifs de la région donnera l’occasion de rencontrer Marie-Michèle Gagnon, skieuse talentueuse qui évolue au sein de l’équipe alpine canadienne.

Le comité organisateur de l’événement a prévu toute une journée pour le 10e anniversaire. Dîner, photo d’équipe, consommation gratuite, départs de golf simultanés, animation sur le parcours et spectacle avec musiciens de la relève lors du cocktail sont notamment au programme. De plus, un cadeau souvenir sera remis à chaque participant et une soirée rétrospective ainsi qu’un encan bénéfice auront lieu.

Tous les profits iront directement aux organismes sportifs juniors de la région. La fondation a déjà remis une somme de 163 000 $, ce qui a permis à ces organismes d’offrir des encadrements et infrastructures de grandes qualité aux jeunes afin de maintenir de saines habitudes de vie par la pratique du sport.

Inscriptions

Il est temps de s’inscrire, le coût est de 85 $ pour les non-membres du Club de golf Lac-Etchemin, 70 $ pour les membres et 40 $ pour le souper seulement. Il est possible également de s’inscrire au Club de golf Lac-Etchemin, en composant le 418 625-2711 poste 2, ou en téléchargeant le formulaire au https://golflacetchemin.com/evenements/.