Sport après 65 ans : quels sont les risques

C’est scientifiquement prouvé : faire du sport est essentiel pour la santé. C’est pourquoi il est important de pratique une activité physique tout au long de sa vie. Mais il faut aussi prendre les précautions nécessaires, pour choisir un sport qui correspond au mieux à ses conditions physiques. Notamment après 65 ans, il existe certains risques :

Les problèmes articulaires

Au-delà de 65 ans, les problèmes articulaires sont beaucoup plus fréquents. Les os, les tendons et le cartilage sont plus usés. Fragilisés par le temps, il faut donc en prendre particulièrement soin lorsque vous faites du sport. Évitez donc les sports trop violents, avec des à-coups et des mouvements qui pourraient provoquer des torsions.

Au niveau respiratoire

Dans la même idée, les capacités cardiaques et respiratoires ont tendance à décliner avec le temps. Pour éviter les accidents, préférez donc un sport d’endurance plutôt que de performance. Il stimulera et entretiendra votre système cardio-respiratoire, tout en étant moins agressif pour tout votre organisme.

Une guérison plus lente

Gardez aussi en tête que chaque blessure – en l’occurrence sportive – met plus de temps à guérir chez les personnes plus âgées. Les tissus sont moins résistants et la régénération cellulaire n’est plus aussi performante que chez un jeune individu. Soyez donc vigilant pour éviter les blessures. Et le cas échéant, soyez très prudent et patient pour vous soigner correctement.

La solution : être encadré par des professionnels

Afin d’éviter au maximum les risques liés au sport après 65 ans, le mieux est d’être supervisé par des professionnels. Pour cela, vous pouvez par exemple vous inscrire à des séances de sport collectives, spécialement adaptées aux séniors. Les exercices y sont choisis et réalisés en tenant compte des contraintes liées à l’âge. Si vous avez davantage de budgets, vous pouvez même engager un coach sportif personnel.

Enfin, pourquoi ne pas visiter une des résidences pour retraités autonomes à Montréal ? Elles proposent de nombreuses activités pour les séniors, incluant des séances de sport. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres personnes de votre âge !

Conclusion

Cet article recense des risques généraux. Mais bien sûr, cela dépend grandement de votre état de santé global, de votre passé sportif et de vos éventuelles fragilités physiques. En cas de doute, le mieux reste de demander l’avis d’un médecin. Il vous aidera à choisir une activité physique adaptée à votre condition.