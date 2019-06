Le CNRB termine sa saison avec 32 médailles

Les 21 nageurs du Club de Natation régional de Beauce (CNRB) participaient le 15-16 juin dernier à leur dernière compétition de la saison. C’est à l’Université Laval que se tenait la finale de l’Association de Natation de Québec et Chaudière-Appalaches tant pour les compétiteurs de niveau provincial que régional.

32 médailles pour le Club

Catégorie provinciale

Mathilde Sirois (2 or et une argent), Sara Poulin (1 or et une bronze), Maude Tanguay et Jérémy Dulac (2 argent et une bronze chacun).

Catégorie régionale

Les frères Hubert (5 or) et Émile ( 2 or, 2 argent et 1 bronze) Bergeron qui en sont à leur première année au club.

David Arenas (1 argent et 2 bronze) ,Ariane Pouliot et Marianne Bellavance (1 or et 1 bronze chacune).

Fin de la saison

Cette rencontre était la dernière de la saison régulière du C.N.R.B.. une saison qui a été marquée par une belle progression des résultats de leurs nageuses et nageurs. Les entraînements réguliers du club reprendront en septembre.