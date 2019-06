Kirchmann et Britton remportent les titres nationaux contre-la-montre

Les Championnats canadiens sur route ont débuté hier avec le contre-la-montre individuel pour les athlètes para, juniors, U23 et élite. Bien que de nombreux visages familiers se soient hissés sur la plus haute marche du podium, les athlètes des catégories tandem, junior, femmes U23 et hommes élite ont reçu le maillot à feuille d’érable pour la première fois de leur carrière.

La course contre-la-montre a eu lieu à Saint-Prosper, avec un parcours aller-retour présentant de multiples côtes. Les distances variaient entre 11 et 34 kilomètres selon les catégories.

Kirchmann, l’une des favorites

La double championne canadienne Leah Kirchmann était l'une des favorites, remportant la victoire avec un temps de 38:51, 29 secondes devant l'ancienne championne Karol-Ann Canuel (Boels Dolmans), suivie de Marie-Soleil Blais (équipe féminine Astana) en troisième.

« Je savais que j'étais l'une des favorites, mais je savais aussi que j’avais beaucoup de compétition, donc je me suis concentrée à livrer ma meilleure performance. Je crois que la course de demain va être difficile et il y a beaucoup d’équipes solides, donc je vais devoir faire preuve de tactique », a affirmé Leah Kirchmann.



Olivia Baril (Magocep Tornatech Specialized p/b Mazda) a remporté le titre chez les femmes U23, tandis que Magdeleine Vallières-Mill a dominé la course junior.

Un premier titre canadien pour Britton

Chez les hommes, Rob Britton (Rally UHC Cycling) a remporté son premier titre canadien avec un temps de 42:54, avec 14 secondes d'avance sur son coéquipier et ancien champion Svein Tuft.

Adam Roberge (Elevate KHS Pro Cycling) a pris la troisième place dans la course élite et le titre chez les hommes de moins de 23 ans, avec Jacob Rubuliak (Tag Cycling Race Team) terminant premier chez les juniors.

Les compétitions de paracyclisme ont vu des titres décernés dans six catégories différentes, les équipes de tandem masculines et féminines remportant leur première victoire dans une compétition sur route. Les championnats se poursuivent samedi et dimanche avec la compétition sur route et se terminent lundi avec le critérium.

Résultats

T1-2 Femmes: 1- Shelley Gautier, 2- Marie-Ève Croteau

H1-2 Hommes: 1- Matthew Kinnie, 2- Eric Page

T1-2 Hommes: 1- Louis-Albert Corriveau-Jolin, 2- Michael Shetler

H3-5: 1- Charles Moreau, 2- Joey Desjardins, 3- Alex Hyndman

C1-5: 1- Marie-Claude Molnar, 2- Keely Shaw, 3- Lachlan Hotchkiss

Tandem: 1- Lowell Taylor & Andrew Davidson, 2- Daniel Chalifour & Jean-Michel Lachance, 3- Matthieu Croteau-Daigle & Benoit Lussier

Femmes juniors: 1- Magdeleine Vallières-Mill, 2- Camille Primeau, 3- Emilly Johnston

Hommes juniors: 1- Jacob Rubuliak, 2- Tristan Jussaume, 3- Dylan Bibic

Femmes U23: 1- Olivia Baril, 2- Laurie Jussaume, 3- Gillian Ellsay

Hommes U23: 1- Adam Roberge, 2- Derek Gee, 3- Nickolas Zukowsky

Femmes élite: 1- Leah Kirchmann, 2- Karol-Ann Canuel, 3- Marie-Soleil Blais

Hommes élite: 1- Rob Britton, 2- Svein Tuft, 3- Adam Roberge

