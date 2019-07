Courir Saint-Gédéon : une 1re édition qui connaît du succès

La Municipalité de Saint-Gédéon tenait ce samedi 29 juin la première édition de Courir Saint-Gédéon, un événement qui avait pour but de consacrer cette journée à l’activité physique et à la santé de la population. Un total de 84 coureurs ont participé à l’activité.

L’objectif de cet événement était de rassembler des coureurs, débutants ou plus expérimentés, dans l’atteinte de leurs objectifs respectifs. Les distances offertes étaient notamment le 1 km réservé aux enfants et le 5 km et le 10 km. Le 10 km a cependant dû être annulé en raison du manque d’inscriptions.

Deux Georgiens terminent en tête du 5 km

Pour le classement général du 5 km, deux Georgiens se sont classés en 1re et 2e positions. Il s’agit de Alain Paquet et de Fabien Morin, qui faisaient partie de la catégorie 40+M. Ils ont complété le parcours avec les chronos respectifs de 19:46,0 et de 20:47,1. La 3e position est allée à Marco Poulin de Saint-Martin, toujours dans la catégorie 40+M, avec un temps de 21:46,9.

Le top 5 est complété par Jimmy Busque de Notre-Dame-des-Pins, de la catégorie 39-M, qui a terminé en 4e position avec un temps de 21:57,6. Maryse Breton, également de Notre-Dame-des-Pins et qui était dans la catégorie 40+F, a terminé en 5e position avec un temps de 23:42,2.

Saint-Gédéon à l’honneur dans le top 5 du 1 km

En ce qui concerne le classement général du 1 km réservé aux enfants, Saint-Gédéon était à l’honneur dans un top 5 composé uniquement de jeunes résidents de la municipalité.

Mavrick Lachance a ainsi obtenu la 1re position, dans la catégorie Kid 11+M, avec un temps de 03:51,3. Il est suivi de Chad Lachance, inscrit dans la catégorie 7-M et qui a terminé au 2e rang avec un temps de 04:06,3. Daphnée Lachance, inscrite dans la catégorie 8-10F, a terminé pour sa part en 3e position avec un temps de 04:12,9.

Raphaël Cliche, faisant partie de la catégorie 8-10M, a obtenu la 4e position avec un temps de 4:20,2. Danycka Lacroix complète ce top 5 chez les enfants avec un temps de 04:28,2. Elle était inscrite dans la catégorie 8-10F.

Une 1re édition réussie

La tenue de cette 1re édition de Courir Saint-Gédéon a obtenu un beau succès et l’organisation s’est dite satisfaite de l’édition 2019.

« Je suis extrêmement satisfait. En plus, je pensais avoir de la pluie, je pensais que ça allait freiner certains coureurs à venir, mais finalement, il a fait beau toute la journée », a mentionné M. Olivier Bélanger, coordonnateur en loisirs et culture à la Municipalité de Saint-Gédéon.