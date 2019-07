Série Sportsman Québec TEC : Martin Bisson désire se surpasser

L’équipe du #26 Martin Bisson de Saints-Anges se dirigera vers l’Autodrome Montmagny pour la Journée des enfants, qui aura lieu le 6 juillet, après une semaine de pause bien méritée.

Plusieurs partisans seront présents pour l’occasion et l’équipe mettra tout en œuvre, une fois de plus, pour leur faire honneur.

Bilan positif de mi-saison



À la mi-saison de leur première année avec la Série Sportsman Québec TEC, Martin Bisson et son équipe dressent un bilan des plus positifs.

L’équipe se retrouve actuellement en deuxième position au classement général, à égalité avec le #89 Marc Bertrand, et occupe la position de tête du Championnat des recrues. De plus, le pilote de Saints-Anges occupe le 1er rang du Hard Charger des recrues Autolook et le 3e rang du Hard Charger Suspension Turcotte.

L’objectif : rester constant

Pour les quatre courses qui restent, l’objectif est de rester constant en premier lieu, afin de maintenir les acquis actuels et de permettre au pilote et à son équipe de se surpasser à chaque programme.

Les amateurs sont ainsi attendus en grand nombre lors la Journée des enfants, qui aura lieu à l’Autodrome Montmagny, ce samedi.