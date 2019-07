Rien n’est joué pour les pilotes en Série Sportsman Québec TEC

En Série Sportsman Québec TEC, les pilotes amorceront la deuxième moitié de la saison, mais rien n’est joué, car c’est une course au championnat relevée qui s’annonce.

Bilan de mi-saison

Même si le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction occupe le 1er rang au classement, celui-ci n’a qu’un écart de 12 points seulement sur le #26 Martin Bisson de Saints-Anges et le #89 Marc Bertrand de Québec, qui occupent à égalité la 2e position.

Quant au #40, le pilote vétéran Sylvain Labbé de Saint-Joseph, il compte à ce jour 98 courses avec la série se retrouve en 4e position à seulement 3 points de Bisson et Bertrand. Le top 5 du classement est complété par le #47 David Gagnon d’Alma qui n’est aussi qu’à 3 points de Labbé.

Le classement est toutefois serré et les prochaines courses seront décisives dans les positions au classement, puisque les #72 Louis-Philippe Lauzier, le #22 Louis-Philippe Labrecque, le #77 Mickael Isabelle et le #13 Michael Tremblay suivent de près derrière.

Certains pilotes pourraient réserver des surprises comme le #03 Martin Lacombe de Terrebonne et les frères Decoste #02 et #222, ainsi que le #48 Dave Caron de Saint-Aubert, qui gravite autour de la 10e position et démontre une très belle progression cette saison. Quant au #54 Jean D’Amours, il est à espérer que le pilote soit prêt pour la prochaine course, lui qui a connu des ennuis mécaniques lors du dernier programme.

Des recrues à surveiller

Depuis le début de la saison, les performances du #26 Martin Bisson sont plus que surprenantes. Le pilote démontre de l’effort, de la minutie et de la détermination. Les membres de son équipe mettent également tout en œuvre afin de mettre en piste une voiture des plus compétitives.

Les parcours de d’autres pilotes sont aussi à souligner. Le #42 Sébastien Bouchard d’Alma occupe actuellement la 10e position au classement général sur 27 pilotes et la 2e position du classement des recrues, la progression de Bouchard est visible et course en course. Le #32 Stéphan Hardy de Trois-Rivières occupe le 3e rang du classement des recrues, lui qui s’ajuste toujours de course en course.

Les #8 Maxime Robin de Montmagny, #3 Julien Bernier de Sainte-Marie, #07 Jonathan Côté de Lévis et #7 Sébastien Fournier sont aussi prêts à offrir une chaude lutte aux autres pilotes. Tout est ainsi en place pour le prochain programme.

5e programme de la saison de la Série Sportsman Québec TEC

Le 6 juillet prochain, lors de la journée des enfants, la Série Sportsman Québec TEC participera à son 5e programme de la saison.

Pour l’occasion, près d’une vingtaine de pilotes ont confirmé leurs présences et participeront activement à cette journée dédiée à la famille et aux enfants.