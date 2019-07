Près de 800 rameurs ce samedi pour la course de bateaux-dragons à St-Georges

Pour une 10e édition, la Course de bateaux-dragons se tiendra ce samedi 13 juillet sur la rivière Chaudière près de l’île Pozer. En tout, 37 équipes vont s’élancer à bord de leur embarcation sur le plan d’eau en amont du barrage gonflable afin de remporter la Coupe Pomerleau. Les courses s’amorceront dès 8 h 30 le matin et se poursuivront jusqu’aux finales qui se tiendront en après- midi.

Le président du comité des Fêtes de Saint-Georges Serge Thomassin invite la population à venir encourager les quelque 800 rameurs et tambourineurs qui prendront part à cette course.

Les équipes qui participeront à l’événement :

Agropur / Blanchette-Vachon / BMO / Cardio Gym 24 hrs / Clermond Hamel Ltée / Clinique Ostéo-Physio / Constructions E.J. Bilodeau / Delisle et Associés / EQIP Solutions – Génie / Les Façonneurs urbains / La Gang de malades / Garaga / La Garderie Montessori / Groupe Beaubois / Groupe Camnor / Gym Évasion – Beauce Auto Ford / Interbois / Léveil Crossfit / Manac 1 / Manac 2 / Les Matissiens / Pharmacien Gaston Champagne / Pharmalab 1 / Pharmalab 2 / Pièces d’autos Fernand Bégin / Pomerleau / Les Pompiers de Ville de Saint- Georges / Restaurant Le Martini de Lac-Etchemin / Rocky Mountain / Les Roy de la pomme / Tapis Venture / Team de la 157e Rue / Team DFA / Team Pro-Fab / UPA – SCF Chaudière- Appalaches / Ville de Saint-Georges

Finales

Deux finales se tiendront dont une dans la classe A à 15h45 et une autre dans la classe B à 15h57. Quatre équipes participeront à chacune des finales. Pour déterminer les 8 équipes finalistes, les trois temps de course de chacune des formations seront compilés afin d’en faire une moyenne. Les équipes qui auront compilé les quatre meilleures moyennes se qualifieront pour la finale dans la classe A et les quatre suivantes participeront à la finale dans la classe B.