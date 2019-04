Une 10e édition pour la Course de bateaux-dragons à St-Georges

Après une année d’absence, la course de bateaux-dragons sur la rivière Chaudière à Saint-Georges revient pour une 10e édition qui se déroulera le samedi 13 juillet prochain. Cette année, les équipes tenteront de remporter la Coupe Pomerleau qui est le nouveau commanditaire financier de l’évènement.

En plus des courses pour cette édition anniversaire, le Comité des fêtes de Saint-Georges promet de nombreuses animations.

Les huit meilleures équipes participeront à l’une des deux finales selon la moyenne de leurs trois courses. Cette année, ce sera à nouveau 40 équipes de 21 participants par bateau qui prendront part aux courses, 20 rameurs et un tambourineur. Ainsi, plus de 1000 personnes s’affronteront dans le but de terminer dans les meilleurs temps.

« Dans les différentes festivités offertes par la Ville, la course de bateaux-dragons est la plus participative. » Carole Paquet, directrice Service des loisirs et de la culture

Inscription et formation des équipes

Il est possible de former les équipes avec des membres provenant d’une même entreprise, d’une famille, d’un groupe d’amis, d’un club ou d’un mélange de toutes ces possibilités. Il est obligatoire d’avoir huit femmes par embarcations. L’âge minimum est de 16 ans avant le 13 juillet 2019.

Dès le mardi 16 avril, les inscriptions seront ouvertes. Le coût d’inscription est de 450 $ plus taxes par équipe. Pour vous inscrire, contactez Mme Sylvie Lessard au Service des loisirs et de la culture au 418 228-8155, poste 2256 ou par courriel à : sylvie.lessard@saint-georges.ca