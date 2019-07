Série Sportsman Qc TEC : Dominic Jacques de Vallée-Jonction est à la tête du classement

Les pilotes de la Série Sportsman Qc TEC entameront la deuxième moitié de leur saison. Si le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction occupe le 1er rang au classement rien n’est joué avec un écart de 12 points seulement sur le #26 Martin Bisson de Saints-Anges ainsi que le #89 Marc Bertrand de Québec qui occupent à égalité la 2e position.

Le pilote vétéran, #40 Sylvain Labbé, qui compte à ce jour 98 courses avec la Série se retrouve en 4e position à seulement 3 points de Bisson et Bertrand.

Le top 5 du classement se complète avec le #47 David Gagnon d’Alma qui n’est aussi qu’à 3 points de Labbé.

Avec un classement aussi serré et des pilotes comme les #72 Louis-Philippe Lauzier, le #22 Louis-Philippe Labrecque, le #77 Mickael Isabelle et le #13 Michael Tremblay qui suivent de près derrière, rien n’est joué : les prochaines courses seront décisives dans les positions au classement.

Qu’en est-il des recrues ?

Si plusieurs s’attendaient à de bons résultats du #26 Martin Bisson, ses performances depuis le début de la saison sont plus que surprenantes. Il ne faut pas négliger tout le travail, la minutie et la détermination du pilote recrue ainsi que des membres de son équipe qui mettent tout en œuvre afin de mettre en piste une voiture des plus compétitives.

Le parcours du #42 Sébastien Bouchard d’Alma est aussi à souligner. Occupant actuellement la 10e position au classement général sur 27 pilotes et la 2e position du classement des recrues, la progression de Bouchard est visible et course en course. Le #32 Stéphan Hardy de Trois-Rivières occupe le 3e rang du classement des recrues.

Quant au #3 Julien Bernier, tout est mis en œuvre pour qu’il soit présent au prochain programme. Le pilote de Sainte-Marie se bat depuis le début de la saison avec une voiture capricieuse qu’il tente avec des moyens limités d’améliorer. Plusieurs malchances et une équipe limitée ont fait en sorte que le pilote n’a pu réaliser des performances à la hauteur de son talent.