Challenge de la relève JLMD CPA/Sinergix : 15 pilotes sont éligibles

Dans le cadre du programme de ce samedi 20 juillet à l’Autodrome Montmagny, la Série Sportsman Québec TEC, en collaboration avec JLMS CPA/ Sinergix offrira 2000 $ en bonis de course lors du Challenge de la relève.



Tous les pilotes n’ayant pas accédé au podium cette saison, incluant la course du 20 juillet, participeront après le 50 tours, qui lui comptera au championnat, à un challenge de 25 tours.



Des pilotes beaucerons exclus du challenge



Avec 4 podiums cette saison dont 3 victoires, le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction sera exclu de ce challenge. Ayant monté à 3 reprises sur le podium depuis le début de la saison, le pilote recrue #26 Martin Bisson de Saints-Anges fait aussi partie du groupe qui ne sera pas de la partie. À ceux-ci s’ajoutent le #22 Louis-Philippe Labrecque de Saint-Damien (2 podiums dont une victoire), le #40 Sylvain Labbé de Saint-Joseph-de-Beauce (2 podiums dont une victoire) et le #89 Marc Bertrand de Québec (2 podiums).



Le #77 Mickael Isabelle de Shannon s’est ajouté à la liste lors du dernier programme en récoltant un 1er podium cette saison.



Si un pilote différent de ceux-ci monte sur le podium samedi, il sera automatiquement exclu et ça pourrait bien arriver!



Quant au #72 Louis-Philippe Lauzier de Saint-Pacôme et au #47 David Gagnon d’Alma, même s’ils ne connaissent pas le début de saison souhaité, ils ont tous deux accédé aux podiums sur ce tracé l’an dernier et pourraient bien récidiver pour cette course.



Autres pilotes à surveiller

Le #07 Jonathan Côté de Lévis fait aussi partie des pilotes à surveiller, lui qui est monté à quelques reprises sur le podium sur ce tracé lors des dernières années.

N’oublions pas le #222 Stéphane Decoste d’Oka ainsi que le #03 Martin Lacombe de Terrebonne qui ont tous deux roulé dans le top 5 lors des autres programmes avant de connaître des ennuis mécaniques.



Le #13 Michael Tremblay de Notre-Dames-des-Monts et le #8 Maxime Robin de Montmagny, ayant tous les deux remporté une qualification, feront assurément partie des pilotes à surveiller.



À ces pilotes, ajoutons le #42 Sébastien Bouchard d’Alma ainsi que le #48 Dave Caron de L’Islet qui démontrent une belle progression depuis le début de la saison.



Avec la présence des #32 Stephan Hardy, #54 Jean D’Amours, #3 Julien Bernier, #94 Marc-André Bergeron, #02 Daniel Decoste et du #11 Manuel Harvey, tous les éléments sont réunis pour offrir tout un spectacle pour ce Challenge de la relève JLMD CPA/Sinergix.



Les amateurs sont donc attendus, ce samedi 20 juillet, à l’Autodrome Montmagny.