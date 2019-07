Les 700 meilleurs joueurs de soccer U13 seront à St-Georges

Voir la galerie de photos

Du 22 au 27 juillet, les 700 meilleurs joueurs et joueuses de soccer de moins de treize (U13) ans seront de passage à St-Georges de Beauce sur les terrains synthétiques dans le cadre de la 15e édition du Tournoi des sélections régionales. Ils seront suivis de 250 accompagnateurs en plus de leur famille. En mai dernier, Soccer Québec avait annoncé en conférence de presse que le club Ascalon, en association avec l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ), serait l’hôte de l’évènement.

Les meilleurs joueurs de la province

Les dix-neuf régions du Québec seront représentées tant au féminin qu’au masculin. Il y aura un total de vingt (équipes dans chacune des deux catégories, dont une de plus provenant de la région hôtesse, plus spécifiquement cette année une équipe de la Beauce, afin de mieux balancer les groupes. Plus de 80 matchs seront disputés sur les terrains à Saint-Georges.

Sélection pour les Équipes du Québec

En plus des résultats du tournoi, des évaluateurs seront présents pour détecter les joueurs qui feront partie du prochain programme U14 des Équipes du Québec 2019. Ce tournoi est un premier pas pour accéder aux programmes élites de Soccer Québec. En plus, des recruteurs de l’Académie de l’Impact seront présents pour évaluer les meilleurs prospects masculins.

Perfectionnement des officiels

Le tournoi est une occasion pour la quarantaine d’arbitres délégués par toutes les régions de recevoir des évaluations pour parfaire leur apprentissage. Une délégation qui provient de Chaudière-Appalaches recevra un précamp de mise à niveau de formation le dimanche 21 et lundi 22 juillet.

Cérémonie protocolaire

Une courte cérémonie se tiendra le mardi 23 juillet en début de soirée sur le terrain Desjardins. Les dignitaires, les officiels et les délégations des régions feront leurs entrées vêtues aux couleurs de leur région respective et seront présentés. Se suivra des mots de bienvenue, le serment des athlètes et officiels.

Programmation

La soirée de lundi est réservée aux rondes de premiers tours alors que les matchs de rondes des médailles débuteront le mardi pour se conclurent le samedi, qui sera alors jour de grandes finales et de remise des médailles.

La journée de jeudi se veut une journée de repos pour les athlètes. Certaines activités seront alors proposées aux jeunes participants.

Deux ans de préparation

L’Association régionale de soccer Québec et l’Association de soccer mineur de Saint-Georges se préparent depuis deux ans à recevoir ce tournoi.