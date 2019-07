Le Club de badminton Chaudière-Appalaches met sur pied une équipe de compétition

Le Club de badminton Chaudière-Appalaches-Lévis (CBCA) a annoncé récemment un projet pilote qui consiste en la création d’une équipe de compétition qui représentera la région de Chaudière-Appalaches, et ce, dès septembre.

La mise sur pied de ce projet pilote permettra au CBCA de mieux structurer l’organisation des tournois et de donner la chance à tous les jeunes d’essayer la compétition, peu importe leur niveau.

« On s’est rendu compte, au fil des années, il y a quelques joueurs qui font de la compétition, [mais ] il y en a 2-3 par tournoi seulement. On dirait que le monde s’inscrivait individuellement. On va faire officiellement une équipe de compétition qui rassemble le Club Chaudière-Appalaches, pour qu’on ait plus de monde qui représente la Rive-Sud », a mentionné M. Stéphane Michaud, président du CBCA.

La création de cette équipe de compétition permettra aussi d’avoir une plus grande représentation de joueurs dans les tournois provinciaux.

« Notre but, c’est de rassembler les joueurs de différents clubs. On [leur] demande juste de s’inscrire aux cours de fin de semaine d’automne et d’hiver. C’est la seule condition qu’on demande », a-t-il ajouté.

Quant aux jeunes espoirs du primaire, ceux-ci pourront s’initier aux tournois, tout en étant bien encadrés.

Une équipe divisée en deux catégories

L’équipe de compétition se divisera en deux catégories. L’équipe espoir regroupera les jeunes du primaire, ainsi que ceux de 1re et 2e secondaire, et s’adresse aux jeunes joueurs souhaitant s’initier à la compétition.

L’équipe provinciale, quant à elle, regroupera les jeunes de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire. Cette catégorie s’adresse aux joueurs de plus haut calibre et qui veulent performer sur la scène provinciale. Les deux catégories ne formeront tout de même qu’une seule et même équipe.

Durant la saison de compétition, les joueurs participeront entre autres aux tournois Black Night et à ceux du Fradette junior. Un entraîneur accompagnera également les athlètes lors de ces tournois.

« Les tournois Black Night, qui sont certifiés par Badminton Québec, ça couvre toute la région de Québec. On peut rencontrer du monde de l’est du Québec, de Montréal, d’un peu partout », a indiqué M. Michaud.

Une vision à long terme

Fondé en 2014 par Blaise Ratté, un prof d’éducation physique qui joue au badminton depuis 20 ans, le club rassemblait d’abord et avant tout des joueurs récréatifs. Plusieurs joueurs commencent toutefois à se démarquer et font des tournois.

Blaise Ratté et Stéphane Michaud, qui est arrivé avec le club depuis un an et demi, avaient la même vision quant au rêve de créer une équipe de compétition.

« Comment ça a commencé, c’est vraiment notre intérêt de faire goûter à la compétition des jeunes, principalement au primaire parce qu’il n’y a vraiment rien. On veut donner la chance aux jeunes de faire des tournois carrément. L’équipe de compétition, c’est pour assurer la relève », a déclaré Stéphane Michaud.

Celui-ci souhaite que le projet soit à long terme, qu’au fil du temps, il rassemble de plus en plus de joueurs de compétition, mais aussi des joueurs provenant de différents endroits, qu’ils soient de Lévis, de Saint-Nicolas, de Montmagny et même de Saint-Georges.

« Si on rassemble les meilleurs joueurs ensemble, les fins de semaine, ça crée une synergie et c’est motivant pour les jeunes », a affirmé le président du CBCA.

Stéphane Michaud croit que la création de cette équipe de compétition créera un engouement chez ceux-ci.

Calendrier et inscriptions

Les premiers tournois auront lieu à partir d’octobre et la saison se prolongera jusqu’au mois d’avril. Le formulaire d’inscription sera diffusé au début d’août, mais il est tout de même possible, pour les jeunes qui sont intéressés, de s’inscrire dès maintenant et jusqu’en septembre.

Pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations, il est possible de contacter le Club de badminton Chaudière-Appalaches par courriel au bad.chaudiere.appalaches@gmail.com ou rendez-vous sur la page Facebook du club.