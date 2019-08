Trois journées de course empreintes de succès pour Raphaël Lessard

Raphaël Lessard a de nouveau déployé tout son talent au cours des trois journées de course qui se sont déroulées aux États-Unis et au Canada les 26, 27 et 30 juillet derniers.

Raphaël Lessard a accepté l’offre de l’équipe KBR Development afin de remplacer à main levée leur pilote régulier pour de la course « Forts USA 150 », en série ARCA sur le grand triovale de Pocono au volant de la voiture #28 KBR Development (26 juillet). Le lendemain, il participait au Langis Caron 125 et finalement hier, à la deuxième manche de la Triple Couronne Kennebec à l’Autodrome Chaudière.

Raphaël Lessard termine en 5e position à Ponoco

Au volant de la voiture #28, il s’agissait de sa troisième course ARCA avec Mike Bursley en tant que chef d’équipe.

Après seulement cinq tours, un bris mécanique majeur a mis fin à la séance d’essais de Raphaël Lessard. L’équipe a dû travailler d’arrache-pied pour remettre la voiture en état et à temps pour les qualifications. Sixième sur la grille de départ, le sous-virage important pendant les 60 premiers tours lui a fait perdre plusieurs positions. Un arrêt aux puits a ensuite permis de corriger le tout et Raphaël Lessard a remonté le peloton jusqu’à croiser le fil d’arrivée en cinquième place.

« Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble, surtout après les modifications importantes qui ont été faites lors des essais. Nous sommes allés chercher le meilleur de l’équipement et nous avons surpassé les attentes en piste, » ajoute le pilote motivé par ce résultat.

Une victoire et un podium lors du Langis Caron

Un succès sur toute la ligne pour le pilote de la voiture #46 ! D’autant plus que Raphaël Lessard a remporté le Langis Caron après avoir réalisé les meilleurs résultats combinés des deux 75 tours (3e et 1re place).

Une quatrième position lors de la Triple Couronne Kennebec

Les conditions orageuses n’ont pas empêché les amateurs d’assister à une course d’anthologie lors de la seconde tranche de la Triple Couronne Kennebec à l’Autodrome Chaudière. Quatre pilotes, dont Raphaël Lessard au volant de la voiture #46, ont tourné en peloton serré tout au long de la seconde moitié de la course. Un défi de taille que Raphaël Lessard a relevé avec brio, côte-à-côte avec les vétérans de la série.

Sixième sur la grille au départ, Raphaël Lessard s’est hissé rapidement en quatrième position qu’il a défendue énergiquement jusqu’à la seconde neutralisation (40e tour). La course s’est intensifiée avec quatre pilotes qui se sont livrés à un chassé-croisé intense.

Deux podiums au Sportsman Dirt

Lors de deux courses courtes sur des voitures à gros travers en virage, un comportement moins discipliné que les Sportsman Dirt traditionnels, Raphaël Lessard, au volant d’un Sportsman préparé par l’équipe Autodrome Granby | Production JR, a apporté son expérience sur pavé pour contrer les rois de la glisse sur terre battue.

Après avoir dominé les essais, Raphaël Lessard termine la première course en deuxième place, aux prises avec des réglages inappropriés et en troisième place pour la deuxième ronde, en attaque après des explications musclées avec un autre pilote.

Raphaël Lessard sera de nouveau en piste le 15 août prochain pour la troisième course prévue au calendrier avec l’équipe Kyle Busch Motorsports sur le célèbre circuit du Bristol Motor Speedway (Tennessee, États-Unis).