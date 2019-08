Retour d'un club de hockey sénior à Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce aura son club de hockey sénior pour la saison 2019-2020 dans la Ligue de Hockey Côte du Sud (LHCS)

C’est grâce à l’initiative de Robert Létourneau et Serge Lafontaine de Saint-Joseph, que le hockey sénior revient dans la municipalité Joseloise, et ce, après un an d’absence. La formation intègre la Ligue de Hockey Côte du Sud qui est déjà composé de 9 autres formations, soit Sainte-Marie, Saint-Gilles, Saint-Charles, St-Damien, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli St-Pascal, Trois-Pistoles et La Pocatière.

Le territoire de recrutement de la franchise de Saint-Joseph est composé de Frampton, Saints-Anges, St-Frédéric, Tring-Jonction, Vallée-Jonction, Saint-Odilon et Saint-Joseph de Beauce. Il y aura 21 rencontres durant la saison régulière, dont 10 a l’aréna de Saint-Joseph.

M. Létourneau, un ancien joueur du hockey sénior à Saint-Joseph et M. Lafontaine, ancien entraîneur du hockey sénior à Saint-Joseph tenaient fortement à ramener du hockey contact dans la municipalité.

« Il y a toujours eu du hockey sénior à l’aréna de Saint-Joseph et on se devait de le ramener dans notre milieu, c’était une priorité pour moi et Serge, » affirme M. Létourneau.

L’an passé, M. Létourneau et M. Lafontaine avaient fait une demande dans la LHCS, mais cette dernière avait été refusée par la ligue.