Près de 1500 joueurs au Festival de soccer IGA-Extra-Ascalon Saint-Georges

Les 9, 10 et 11 août, 1 500 joueurs de niveau local ont participé au Festival de soccer IGA Extra-Ascalon Saint-Georges sur les terrains naturels et synthétiques de ville Saint-Georges.

Des équipes de différents niveaux

En plus des équipes récréatives de Saint-Georges, plusieurs équipes de soccer des villes et villages avoisinants y ont pris part, tels que Sainte-Justine, Saint-Benoît et Saint-Côme. Un total de 92 équipes composées de jeunes âgés de 4 à 16 ans ont été présentes.

Du vendredi au dimanche, 157 matchs de soccer ont été joués sur les 17 terrains aménagés pour le festival. Plusieurs activités étaient offertes aux différentes équipes dont des jeux gonflables et la présentation d’un match de soccer semi-professionnel (ligue PLSQ) opposant le Dynamo de Québec à la formation du CS Longueuil. L’entrée était gratuite pour tous les jeunes qui portaient leur chandail de soccer.

Équipes compétitives

Le Festival de soccer a été l’occasion pour les équipes de soccer compétitif Ascalon de prendre part aux Jeux Savi qui est une série d’épreuves d’habilités techniques. Des joueurs U9 à U12 ont rivalisé entre eux. Les plus performants ont obtenu le droit de représenter le club Ascalon Saint-Georges à la finale régionale qui aura lieu au mois de septembre à Québec.

Les responsables satisfaits

Le déroulement du festival a satisfait les responsables de l’Ascalon Saint-Georges. Cette année, les 4, 5 et 6 ans pouvaient participer.