Défi relevé avec brio par Raphaël Lessard : 7e au Grand prix de Trois-Rivières

Raphaël Lessard, au volant de la voiture #07, a de nouveau démontré son talent hier sur le circuit urbain du Grand Prix de Trois-Rivières.

La météo a joué les trouble-fêtes, obligeant les officiels NASCAR à annuler les séances d’essais et de qualifications du samedi (10 août). Quinzième sur la grille de départ (selon le pointage au classement des propriétaires), Raphaël Lessard a relevé le double défi de remonter le peloton, et de surcroît, sur un tracé couru pour la première fois dans une voiture de la série NASCAR Pinty’s. Un enchaînement de dépassements propres et stratégiques parmi les vétérans lui a permis de croiser le fil d’arrivée en septième place.

La barre était haute pour la recrue de 18 ans en série NASCAR Pinty’s. Raphaël Lessard passe d’un cran au suivant presque aisément depuis le début de cette saison. En course, sa performance fut exemplaire et sa stratégie évidente : exploiter le maximum de la voiture préparée par Dumoulin Compétition, ne jamais baisser les bras, et profiter intelligemment de toutes les ouvertures pour doubler qui se sont présentées sans forcer la note et aller à l’incident, surtout lors des relances. Un vétéran a bien essayé de lui « souhaiter la bienvenue dans la série », mais la riposte judicieuse arriva dans la seconde de la part d’un Raphaël Lessard qui en a déjà vu sur pistes ovales. Raphaël Lessard a terminé la course dans les roues de deux autres pilotes d’expérience, après avoir mieux géré ses pneus et freins.

« Nous aurions aimé bénéficier de plus de temps d’essais en piste, toutefois la météo en a décidé autrement. Samedi nous avons fait deux tours de piste sur la pluie afin de s’assurer que le comportement de la voiture était adéquat et hier, nous avons profité des 30 minutes offertes sur le sec. Nous nous sommes lancés dans le peloton en quinzième position et je me suis surpris moi-même de m’être senti de plus en plus confortable, surtout dans la dernière partie de la course, et de pouvoir dépasser les meilleurs pilotes de la série. J’ai hâte de revenir sur un circuit routier parce que je crois qu’un bon pilote doit être performant sur tous les types de circuits », explique le pilote.

Prochaine épreuve : Bristol Motor Speedway – Gander Outdoors Truck Series

À peine le week-end au Grand de Trois-Rivières terminé, Raphaël Lessard prenait l’avion ce matin pour Mooresville où il rejoindra l’équipe de Kyle Busch Motorsport puisqu’il sera de nouveau en piste le 15 août prochain, pour la troisième course prévue au calendrier avec eux, sur le célèbre circuit du Bristol Motor Speedway (Tennessee, États-Unis).