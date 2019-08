Le Cool FM plus compétitif que jamais pour la saison 2019-2020

Le club de hockey du Cool FM tenait une conférence de presse hier, le jeudi 15 août à 18 h, en prévision de la prochaine saison, à La Cage - Brasserie sportive de Saint-Georges. Retour sur la saison 2018-2019, nouvelles signatures, personnel hockey en place pour la saison 2019-2020, plusieurs annonces majeures y ont ainsi été faites.

Lors de cette conférence, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, Hugues Létourneau représentant de Radio-Beauce, le maire de Saint-Prosper, Richard Couët, le directeur général du Cool FM, Raymond Delarosbil, l’entraîneur-chef, Éric Bertrand et Stéphane Rouleau, président du C. A. étaient présents.

D’entrée de jeu, le Cool FM a fait un bref retour sur la saison 2018-2019 en remerciant ses partisans pour leur appui, durant la saison dernière. Stéphane Rouleau a révélé ainsi qu’une moyenne de 1264 personnes avaient assisté aux matchs du club, ce qui représente 230 personnes de plus, soit une augmentation de 22 % de leur clientèle. Une bonne nouvelle pour le club.

Lors des séries, le club a également relevé des assistances de 1700 personnes.

« C’est grâce à vous autres. Vous avez donné de l’énergie à nos joueurs, qui ont bien performé jusqu’à la demi-finale. Nos partisans méritent un bon club à Saint-Georges et toute l’équipe travaille fort pour avoir un club compétitif l’année prochaine », a déclaré M. Rouleau.

Éric Bertrand, Martin Larivière et Raymond Delarosbil de retour

Autre bonne nouvelle : le retour du directeur général, Raymond Delarosbil, et du duo d’entraîneurs, Éric Bertrand et Martin Larivière.

L'entraîneur-chef et son collègue ont obtenu du succès l'an dernier, ce qui a permis à l'équipe de cheminer jusqu'en demi-finale.

« Les deux étaient nouveaux. Plus l’année s’est avancée, plus ils se sont améliorés. À la fin de l’année, on a eu quand même une belle fin de saison. Je pense qu’ils peuvent faire la job. Ils se sont beaucoup améliorés. Ça va aller de mieux en mieux encore », a mentionné Raymond Delarosbil.

L’un des principaux intéressés, Éric Bertrand, est également très heureux de son retour avec le Cool FM.

« Pour moi, l’année passée, c’était une année d’apprentissage. Même si ça n’a pas toujours été facile, j’ai aimé mon expérience. On a tellement un beau groupe de gars dans la chambre et on est bien traités à Saint-Georges, tous des facteurs qui font que je suis de retour », a-t-il exprimé.

La proximité avec les joueurs le côté humain et l’expérience des deux hommes de hockey dans le milieu expliquent aussi le succès qu’ont connu Bertrand et Larivière, lors de la saison dernière.

« On est humains. Entre guillemets, on est proches des joueurs, on est deux gars qui ont joué la game pendant longtemps dans cette ligue-là. On essaie d’avoir le meilleur de chaque individu qu’on connaît quand même très bien », a-t-il poursuivi.

Nouvelles acquisitions

Le club a annoncé le retour de plusieurs joueurs avec l’équipe pour la saison 2019-2020, soit le capitaine Keven Cloutier, Yannick Tifu, Anthony Verret, le gardien Adam Russo, Raphaël Maheux, David Poulin, Simon Desmarais, Dave Hamel, William Breton, Olivier Dallaire, Francis Charland, Patrick Lapostolle et Mathieu Nadeau.

À ce noyau de joueurs s’ajoutent des acquisitions intéressantes pour l’équipe. Drew Paris, Alexandre Demers, Jonathan Ferland, Allan Caron, Gabriel O’Connor, Samuel Blanchet et Raphaël Girard se joindront donc à la formation beauceronne pour la nouvelle saison.

Dans l’ensemble, le DG du Cool FM s’est dit très satisfait de l’acquisition de ces nouveaux joueurs.

« On voudrait tout le temps plus, ça, c’est clair. On aurait peut-être aimé ça ajouté quelqu’un offensivement. Défensivement, on s’est beaucoup améliorés avec Drew Paris, Allan Caron, Gabriel O’Connor. On rajoute des gars de 6’2 en montant, les trois, des gros bonhommes », a indiqué M. Delarosbil.

Éric Bertrand se dit satisfait, lui aussi, de l’arrivée des nouveaux joueurs qui permettront d’améliorer la profondeur de l’équipe.

« Les joueurs d’attaque, c’est sûr qu’avec Ferland, ça va combler ce trou-là. À l’offensive, ça m’inquiète pas. Défensivement, l’année passée, on avait des petites lacunes, on manquait d’expérience. On a été cherchés des joueurs pour nous donner une profondeur qui va nous solidifier au niveau de notre défensive », a-t-il expliqué.

Selon l’entraîneur-chef, le fait d’avoir deux bons gardiens qui peuvent se « challenger » l’un et l’autre devant le filet sera un plus pour la prochaine saison.

« Ça, ça nous manquait, l’an passé », a-t-il dit.

Une saison qui augure bien

Il a aussi été question hier soir de l'entente de trois ans permettant au Cool FM de garder son nom et du début éventuel de la saison de l'équipe qui aura lieu cet automne.

Claude Morin a évoqué le fait que la Ville de Saint-Georges est toujours très intéressée à supporter l’équipe.

« Vous offrez un spectacle de très haute qualité. La ligue est de plus en plus solide. C’est important de supporter notre équipe du Cool FM », a déclaré M. Morin.

Avec la fin de saison qu’a connue la formation, le retour de certains joueurs et les changements qui ont été effectués, la saison 2019-2020 augure bien et s’annonce compétitive pour le Cool FM. L'équipe donne rendez-vous aux partisans, pour le début de la saison de la LNAH, en octobre prochain.