Championnats québécois élites et paracyclisme : l'épreuve du contre-la-montre

Les Championnats québécois du contre-la-montre, des catégories Élites et paracyclisme se sont tenues à Saint-Georges ce samedi. Les meilleurs athlètes québécois participeront à diverses épreuves les 17,18,24 et 25 août.

À lire également:

Championnats québécois sur route : plus de 500 jeunes athlètes attendus

Cohabitation entre cycliste et automobiliste : fortes réactions

Résultats contre-la-montre, 17 août

Le champion canadien en titre dans la discipline du T2, Louis-Albert Corriveau de Sainte-Claire a remporté le titre québécois. Il a parcouru en 27 minutes et 36 secondes la distance longue de 14 kilomètres.

Marie-Ève Croteau originaire de Québec avait bien performé la fin de semaine dernière à Baie-Comeau, mais cette fois elle a dû se retirer avant la ligne d’arrivée.

Éric Pagé de l’Outaouais est médaillé d’argent aux Nationaux 2019 a remporté l’épreuve dans la catégorie des coureurs H2 et H3. Tandis que Camille René de Saint-Léonard-d’Aston s’est mérité la médaille d’argent.

Quatre tandems masculins participaient à l’épreuve contre-la-montre pour une première fois aux Championnats québécois en paracyclisme. Le tandem composé de Daniel Chalifour et Jean-Michel Lachance a récolté la première place avec un temps de 25 minutes et 52 secondes. Aux championnats canadiens sur le même circuit, ils avaient obtenu l'argent.

Le duo composé de Benoit Lalumière Cloutier et Maximilien Moreau sont arrivés derrière les champions à seulement 28 secondes de différence. La troisième place a été remise à Matthieu Croteau-Daigle et Michel Jean (pilote). Finalement, le tandem d’Olivier Desloges et Cédrik Boyer a glissé au pied du podium.

Catégorie junior

Dans la catégorie élite chez les juniors femmes, la Gatinoise, Laury Millette a remporté le titre québécois. La distance longue de 20 kilomètres a été parcourue en 31 minutes 17 secondes devant Camille Primeau et Camille Lamothe. Maude Ebacher et Noémie Fortin ont complété le top-5 chez les juniors femmes.

Chez les garçons, Gabriel Melfi s'est imposé en 27 minutes et 9 secondes. Son coéquipier au sein de la formation des Espoirs Élite Primeau Vélo, Arnaud Beaudoin, a été plus lent de 10 secondes. Nicolas Bougie a mis la main sur la médaille de bronze avec un retard de 30 secondes sur le vainqueur du jour.

Catégorie senior

Marie-Soleil Blais, du Centre-du-Québec a été couronnée championne dans la catégorie senior. Elle a complété les 20 kilomètres en 28 minutes 13 secondes, soit 1 minute 15 secondes plus rapide que Luce Bourbeau, médaille d’argent . Alizée Brien a récolté la médaille d’argent à 10 secondes de la deuxième marche.

Chez les seniors masculins, Félix Pelletier a mis la main sur le maillot de champion avec un temps de 26 minutes 26 secondes.

Francis Juneau est arrivé au deuxième rang par seulement 10 secondes. Félix Boutin et Simon Dubuc) ont complété la distance avec le même temps (26 min 44 s), mais c’est le coureur Félix Boutin qui s’est installé à la troisième marche du podium.

Autres champions

Dans les autres catégories qui étaient en action samedi, les nouveaux détenteurs du maillot de champion québécois sont Étienne Dubuc chez les seniors 3, Jean-Philippe Venne chez les Maîtres A, Nicolas Proulxchez les Maîtres B, David Gaszi chez les Maîtres C et Alain Goulet chez les Maîtres D. Quant aux titres féminins, ils ont été décernés à Isabelle Mayrand chez les Maîtres E et Caroline Longchamp chez les Maîtres F.

Les Championnats québécois sur route élites se poursuivent ce dimanche avec la présentation des épreuves de course sur route.