Raphaël Lessard remporte la Triple Couronne Kennebec

Après une course époustouflante en camionnette NASCAR avec Kyle Busch Motorsports à Bristol jeudi dernier, Raphaël Lessard est revenu dans son patelin pour la troisième et dernière manche de la série Triple Couronne Kennebec, le samedi 17 août. Le pilote a remporté les grands honneurs devant les siens au volant de la voiture #46 Accélération de Camions de Saint-Joseph | Équipements L.A.V. | FRL Express, préparée par les Bilodeau Brothers.

La journée s’annonçait pluvieuse à l’Autodrome Chaudière sur le petit ovale d’un quart de mille avec ses virages relevés. La procédure de qualification comprenait des chronos, des courses qualificatives et un tirage pour déterminer les positions sur la grille. Un mélange de vitesse et de chance a déterminé la septième place sur la grille pour la course.

Après un bon départ, Raphaël Lessard a entrepris une remontée jusqu’à la deuxième position à la mi-course. La voiture était parfaite et tout indiquait une victoire imminente. Toutefois, un pilote mécontent a ruiné la fête en frappant la voiture de Raphaël Lessard alors que ce dernier prenait le contrôle de l’épreuve. Le jeune pilote s'est donc retrouvé avec des pneus avariés sans pouvoir les remplacer en vertu du règlement de la course. À la clé, Raphaël Lessard a terminé au pied du podium et a remporté la Triple Couronne Kennebec.

« J’avais sans aucun doute la voiture pour gagner grâce au travail de Marco Bilodeau et ses équipiers chez Bilodeau Brothers. Je tiens à les remercier, ainsi que tous mes partenaires Accélération de Camions de St-Joseph | Équipements L.A.V. | FRL Express, mes parents et les amateurs, » a mentionné le pilote tout de même heureux de sa performance.

Prochaine épreuve

Raphaël Lessard sera de nouveau en piste la semaine prochaine, les 24 et 25 août, pour la première fois sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport Park au volant de la camionnette #54 FRL Express, préparée par DGR – Crosley.

Le pilote y fera un retour sur les camionnettes NASCAR dans une course toujours spectaculaire et une des favorites des pilotes et amateurs de la série Gander Outdoors Truck. Un nouveau défi que Raphaël Lessard compte bien relever avec succès.