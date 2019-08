L'équipe de l'Ascalon U9 D2 de Saint-Georges a connu une saison de rêve

L'équipe compétitive de l'Ascalon U9 D2 de Saint-Georges a connu cette année une véritable saison de rêve et s'est démarquée tout au long de l'été.

En effet, la formation a obtenu cette saison une fiche de 13 victoires et de 3 défaites contre des équipes de Québec, ainsi qu'un tournoi parfait à Charlesbourg.

Au sein de l'Ascalon U9 D2, la chimie est incroyable et opère, et de plus, le travail d'équipe est effectué avec cœur. L'équipe peut ainsi compter sur de jeunes joueurs dévoués et disciplinés.