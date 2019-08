La relève cycliste couronnée à Saint-Georges-de-Beauce

Les meilleurs coureurs de la relève cycliste au Québec s’étaient donné rendez-vous, samedi et dimanche derniers du côté de Saint-Georges-de-Beauce, pour la tenue des Championnats québécois espoirs sur route. Les huit meilleurs coureurs dans leur catégorie respective ont été couronnés à l’issue de la compétition repartant avec leur maillot de champion québécois.



La porte-couleurs de la formation du Club cycliste Lévis-Sport Olympe, Samuelle Tremblay, s’est distinguée au courant de la fin de semaine chez les filles de moins de 11 ans. Après avoir remporté la victoire lors des épreuves des jeux d’adresse et du critérium samedi, Tremblay s’est assurée du maillot de championne québécoise dimanche grâce à une deuxième place lors de la course sur route. C’est la porte-étendard de la formation des Dynamiks de Contrecoeur, Sandrine Veilleux, qui a mis la main sur la médaille d’argent au cumulatif en raison de sa victoire dimanche lors de la dernière épreuve. Veilleux a complété le parcours long de 12,2 kilomètres en devançant de quatre secondes la championne québécoise 2019. Flavie Bergeron (Club cycliste Boucherville-Vélo 2000) a devancé sa sœur Léonie Bergeron pour accéder à la troisième marche du podium au cumulatif.

Chez les garçons atomes (U11), Zachari Moreau (Makadence) a remporté le maillot de champion québécois dimanche après qu’il ait remporté l’épreuve de course sur route. Le porte-couleurs de la formation Makadence a terminé six secondes devant Emmery Bouchard (Club cycliste Memphrémagog) après les 12,2 kilomètres à pédaler. En plus de sa victoire dimanche, il a pris la deuxième place lors des épreuves des jeux d’adresse et du critérium. Coéquipier de Samuelle Tremblay au sein de la formation du Club cycliste Lévis-Sport Olympe, Alexandre Julien, a pris le deuxième rang avec un total de 11 points. Avec une récolte de huit points, Emmery Bouchard a pris le troisième rang du cumulatif.

Fortier et Leduc couronnés

Dans la catégorie pee-wee (U13), les coureurs Abigaël Fortier (Garneau Espoirs) et Charles Leduc (Club cycliste Memphrémagog) ont mis la main sur le prestigieux maillot de champion québécois. Du côté féminin, la championne de la Coupe du Québec 2019 a répété son exploit cette fin de semaine ne donnant aucune chance à ses adversaires. Après une victoire lors des deux premières épreuves samedi, l’athlète de Québec a conclu sa fin de semaine de rêve avec une victoire lors de la course sur route. Elle a complété les 3 boucles de 6,1 kilomètres en 35 minutes 24 secondes, soit 10 secondes plus rapide que sa plus proche poursuivante, Raphaëlle Houde (Lapraicycle-Desjardins). La coureuse de la formation des Espoirs de Laval Primeau Vélo, Clémence Cousineau, a pris le troisième rang. Par le fait même, Houde et Cousineau ont pris également les deuxième et troisième place au classement cumulatif de la fin de semaine.

Chez les garçons, tout s’est joué lors de la dernière épreuve de la fin de semaine. Le représentant du Club cycliste Memphrémagog, Charles Leduc, s’est assuré de repartir de Saint-Georges avec le maillot de champion québécois, lui qui a remporté la course longue de 18,3 kilomètres. Il s’est échappé dans le deuxième tour terminant avec une avance de 37 secondes sur Gabriel Tilli (Espoirs de Laval Primeau Vélo) et Jérémy Bouchard (Club cycliste Memphrémagog). Charles Leduc complète donc les trois épreuves avec une récolte de 16 points. Avec sa deuxième place lors des épreuves de critérium et de course sur route, Gabriel Tilli a récolté l’argent, alors que Justin Demers (Club cycliste Boucherville-Vélo 2000) a remporté la médaille de bronze au cumulatif.

Brazeau et Roy triomphent

Dans la catégorie Minimes (U15), les coureurs Maude Brazeau (ZVP-Opto Réseau) et Justin Roy (Club cycliste Boucherville-Vélo 2000) se sont tous les deux emparés du maillot du fleurdelisé. Avec une récolte de 12 points après les deux premières épreuves de la fin de semaine, la coureuse Maude Brazeau a pris une sérieuse option sur le titre dès la première journée de compétition. Elle détenait une priorité de cinq points sur Justine Tremblay (PROCO ALMA) avant le début de la course sur route dimanche. Avec une quatrième place à l’issue des 30,5 kilomètres, elle s’est assurée du titre québécois. Elle a complété les cinq tours en 57 minutes 45 secondes, soit 26 secondes de plus que la gagnante du jour, Mélina Guèvremont (Espoirs de Laval Primeau Vélo). Grâce à sa victoire dimanche, Guèvremont a confirmé son deuxième rang au classement général devançant la championne de la Coupe du Québec 2019, Evaelle Fortier.

Du côté masculin, tous les yeux étaient rivés sur le coureur de la formation du Club cycliste Boucherville-Vélo 2000, Justin Roy. À sa dernière année chez les Minimes, Roy a démontré encore une fois qu’il était prêt pour se mesurer aux meilleurs athlètes cadets l’an prochain. Avec un temps de 49 minutes 47 secondes, il a signé une troisième victoire en autant d’épreuves cette fin de semaine. Il s’est échappé à la mi-course pour finalement coiffer le fil d’arrivée avec une avance de 3 minutes 36 secondes sur un groupe de sept coureurs qui le pourchassaient. Avec sa troisième place lors de la course sur route, Louis-Napoléon Lamontagne (Vélo Club Métropolitain Québecor) a mis la main sur la deuxième place du cumulatif. Grâce à sa deuxième place au sprint final dimanche, le représentant des Cuisses Or de l’Outaouais, Filipe Duarte, est grimpé sur la troisième marche du podium.

Cauchon et Julien dominants

Le suspense n’aura été que de courte durée chez les Cadets lors de ces Championnats québécois espoirs. Matisse Julien (Espoirs de Laval Primeau Vélo) et Britanie Cauchon (Makadence) ont raflé les titres québécois chez les coureurs âgés de moins de 17 ans. Les deux athlètes ont remporté les trois épreuves de leur catégorie respective accumulant 21 points, soit le maximum possible. Vice-championne de la Coupe du Québec, Britanie Cauchon a pédalé en solo jusqu’à la ligne d’arrivée dimanche se forgeant une avance d’une minute 32 secondes sur sa plus proche concurrente, Mallory Williams (Ottawa Bicycle Club). Elle a franchi les 48,8 kilomètres en 1 heure 28 minutes et 6 secondes. Avec sa troisième place à la course sur route, Jazmine Lavergne (Ottawa Bicycle Club) s’est assurée de la deuxième place au cumulatif devançant sa compatriote Mallory Williams.

Après s’être imposé lors de la course sur route chez les juniors la fin de semaine passée, Matisse Julien a démontré toute l’étendue de son talent en fin de semaine. Après des victoires éclatantes lors des épreuves du contre-la-montre individuel et du critérium samedi, le coureur des Espoirs de Laval Primeau Vélo a confirmé sa domination dimanche. Il s’est échappé dès le troisième tour pour finalement franchir les 61 kilomètres en 1 heure 35 minutes et 45 secondes. Le groupe de chasseurs a complété le parcours accusant un retard de plus de six minutes sur le vainqueur du jour. Avec une troisième place dimanche, Samuel Couture s’est assuré d’inscrire le doublé pour la formation lavalloise au classement général de la catégorie. Deuxième coureur à franchir la ligne d’arrivée dimanche, Charles Duquette (Club cycliste Boucherville-Vélo 2000) est grimpé sur la troisième marche du podium au cumulatif.

Les meilleures équipes couronnées

À l’issue des deux journées de compétition, c’est finalement la formation des Espoirs de Laval Primeau Vélo qui a mis la main sur la plaque de meilleure délégation lors des Championnats québécois espoirs sur route. En deuxième place, le Club cycliste de Boucherville-Vélo 2000 s’est assuré de la deuxième marche du podium pour la meilleure équipe de la compétition. Au troisième rang, la délégation du Club cycliste Lévis-Sport Olympe est grimpée sur la troisième marche du podium des clubs méritants.

