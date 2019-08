Les Dragons ont choisi François Rodrigue comme capitaine honoraire

Le nouveau capitaine honoraire de la saison 2019 des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges est François Rodrigue.

L’ancien joueur des Dragons a fait partie des éditions 2005 et 2006 l’équipe a été gagnantes pour leurs deux premiers championnats du Ballon d’Argent. Il prévoit compléter son doctorat en « Coaching spécialisé sur les entraîneurs de haute performance » en novembre à l’Université d’Ottawa.

En plus d’être chargé de cours à l’Université d’Ottawa en administration du sport, en coaching et en entrepreneuriat en activité physique, il est également consultant pour des entraîneurs et des programmes de sport d’équipe.

Carrière de footballeur

Rodrigue a fait toute sa carrière de footballeur universitaire avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. C’est à ce moment qu’il a commencé à entraîner les demis défensifs avec l’équipe de l’Outaouais au Challenge Wilson. L’ancien Dragons a obtenu le poste de coordonnateur des unités spéciales et d’entraîneur des secondeurs avec les Griffons du Cégep de l’Outaouais, puis coordonnateur défensif, ce qui culmina par une présence en finale du Bol d’Or en 2015. François Rodrigue a eu l’opportunité d’entraîner les secondeurs des Gee-Gees en 2016 et 2017.

« Ce fut une occasion spéciale d’accompagner des athlètes hors du commun comme Jackson Bennett et Khadim Mbaye dans leur cheminement vers la LCF », témoigne-t-il.

Début dans le football

« Ma première exposition au football s’est faite avec les Tigres de la Trinité (aujourd’hui les Dragons des Deux-Rives). Deux collègues de ma mère l’ont encouragée à m’initier au football. Et puis, nous sommes allés voir une pratique, et ce fut le coup de foudre pour ce sport. À l’automne, je participais à mon premier camp d’entraînement sous la gouverne de Michel Garneau. »

Le capitaine a été marqué par d’autres entraîneurs durant son parcours au secondaire: « Les Dragons sont un programme superbe pour former nos jeunes hommes, et un programme qui repose sur tellement d’entraîneurs. Sincèrement, Richard Jolicoeur, Alain Bouchard, et Steve Vallières m’ont tous appris quelque chose de particulier qui ont contribué à mon succès, soit respectivement l’importance de la persévérance, de la préparation rigoureuse, et l’intelligence sportive. »

Son plus beau souvenir au sein de l’organisation était : « l’esprit d’équipe qui a mené à notre victoire contre les Mustangs de North Shore, pour gagner le premier championnat du Ballon d’Argent de l’histoire des Dragons. On ne le savait pas à l’époque, mais c’était le début d’une série de victoires sans précédent. »

Une belle organisation

François reconnaît tout ce que les Dragons lui ont apporté : « J’ai tellement changé comme jeune homme, de ma première pratique aux Dragons jusqu’à ma dernière partie, cela a définitivement changé pour le mieux mon éthique de travail, ma persévérance et ma résilience. »

Son parcours a été atypique comme joueur. Chez les Tigres, il était joueur de ligne offensive. À sa deuxième année Cadet, il a passé à la position d’ailier rapproché. Il a passé ses trois années avec les Dragons Midget comme ailier rapproché et demi inséré. Il a fait le choix de muter à la position de demi défensif lorsqu’il a joint les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon. Avec cette équipe, il a récolté un mérite académique du RSEQ à sa deuxième saison et a été nommé sur l’équipe d’étoiles.

Un choix judicieux

L’organisation a choisi François Rodrigue pour sa belle carrière, mais également pour la réussite de sa préparation de son après-carrière