La Série Sportsman Québec TEC conclura sa saison ce samedi

L’action reprend pour la Série Sportsman Québec TEC après un mois d'absence, ce samedi 31 août, à l’Autodrome Montmagny. Pour la conclusion de la saison 2019, 24 pilotes ont ainsi confirmé leur présence.

La série, qui s’est déjà produite à cinq reprises à l’autodrome, promet tout un championnat de fin de saison et l’intensité devrait être au rendez-vous.

Un top 3 entièrement beauceron

Certains couronnent déjà le #67 Dominic Jacques comme champion 2019 de la Série Sportsman Québec TEC. Cependant, le pilote de Vallée-Jonction demeure conservateur et prudent à ce propos, malgré ses 27 points d’avance. Rien n’est joué, pour lui, tant qu’il n’aura pas franchi la ligne d’arrivée.

Avec sa 2e position au championnat, le vétéran #40 Sylvain Labbé de St-Joseph est un adversaire coriace dans ce genre de lutte. Le pilote a de l’expérience et sait gérer la pression.

Le #26 Martin Bisson de Saints-Anges complète ce top 3 entièrement beauceron, lui qui se retrouve à la 3e position. Le pilote est à 3 points seulement de Labbé.



Aucune position n’est gagnée



Rien n’est gagné toutefois. Le #72 Louis-Philippe Lauzier de Saint-Pacôme est fin prêt pour ce programme et celui-ci compte bien combler les 5 points d’écart qui le séparent de Bisson. Le pilote carbure à la pression et à l’adrénaline!



Quant aux positions subséquentes, celles-ci demeurent imprévisibles. Le #22 Louis-Philippe Labrecque de Saint-Damien se retrouve en 5e position et compte actuellement 714 points, à seulement deux points de la 6e position, occupée par le #89 Marc Bertrand de Québec.



Ce top 10 des pilotes est complété par le #03 Martin Lacombe de Terrebonne, le #13 Michael Tremblay de Notre-Dame-des-Monts et le #42 Sébastien Bouchard d’Alma. Il n’y a que 10 points d’écart entre les trois pilotes.



Action et adrénaline sont au programme pour cette fin de saison 2019 qui s’annonce enlevante à l’Autodrome Montmagny, autant pour les pilotes que pour les spectateurs. C’est donc un rendez-vous, ce samedi!