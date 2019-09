Match d’ouverture de la saison 2019 : les Condors football s'inclinent devant les Lynx d'Édouard-Montpetit

C’est devant leurs partisans que les Condors du cégep Beauce-Appalaches affrontaient les Lynx d’Édouard-Montpetit pour le match d’ouverture de la saison 2019. Malheureusement pour l’équipe beauceronne, les encouragements de la foule ne leur ont pas permis de récolter un premier gain, s’inclinant 20-7 face à leurs adversaires.

Dès le début du match, le premier botté de dégagement des Condors est bloqué près de la zone des buts. Malgré une belle prestation défensive des Condors, c’est au retour de l’offensive que les Lynx interceptent le ballon, leur permettant d’inscrire les premiers points au compteur. Le reste de la première demie est marquée par plusieurs jeux au sol ne permettant à aucune des deux équipes de véritablement s’imposer.

L'offensive des Lynx s'impose



Au retour de la mi-temps, le scénario inverse se produit alors que le secondeur des Condors, Jacob Gosselin, bloque le botté de dégagement, permettant ainsi aux Beaucerons de reprendre le contrôle du ballon en belle position sur le terrain. Grâce à une passe captée par Alexandre Gagné et une faufilade du quart-arrière Jérémy Desmeules, les Condors réalisent leur premier touché de la saison, égalisant la marque 7-7.

Malgré un regain d’énergie, les Condors ne réussissent pas à freiner l’offensive des Lynx qui s’impose en puissance. Au troisième quart, un touché réalisé grâce à une course de 68 verges du receveur des Lynx permet aux visiteurs de creuser l’écart. Un peu plus tard, alors que les Lynx sont de nouveaux menaçants, la défensive des Condors freine l’équipe adverse. Les Lynx sont limités à un placement pour cette séquence de jeu. Puis, à moins de 2 minutes de la fin du match, la récidive de l’équipe montréalaise est bloquée à la porte des buts, ajoutant seulement 3 points au pointage final.

Une impressionnante défensive du côté des Condors



Tout au long du match, l’équipe de Marc Loranger a démontré une impressionnante défensive et de beaux jeux en offensive. Malheureusement, certaines erreurs ont coûté la victoire à l’équipe beauceronne :

« C’est sûr que nous sommes déçus du résultat. Nous avons été combatifs tout au long du match, mais nous avons faits des erreurs qui nous ont coûté sur le terrain. L’équipe adverse a eu de nombreuses pénalités, mais nous n’avons pas su en tirer avantage », souligne l’entraîneur-chef.

Statistiques

Les Condors ont amassé des gains de 261 verges (146 au sol et 115 par la passe). Ils ont concédé 120 verges au sol et 193 verges par la passe à leurs adversaires.

Jérémy Desmeules a complété 15 de ses 28 passes. Alexandre Gagné et Gabriel Gaulin ont accumulé le plus de verges à titre de receveurs avec respectivement 47 et 37 verges.

La défensive des Condors a été menée par Jacob Gosselin avec 7 plaqués et Louis-Philippe Marcoux a réalisé un sac du quart.

Prochain match

Les Condors disputeront leur prochain match à domicile, le samedi 7 septembre, contre les Volontaires de Sherbrooke. Les partisans sont invités au tailgate d’avant-match qui aura lieu dès 16 h en compagnie du chansonnier Nicolas Loignon.