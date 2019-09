Deux podiums pour la fin de saison de Chloé Grondin

Voir la galerie de photos

La coureuse georgienne, Chloé Grondin a terminé sa saison avec une grosse fin de semaine de deux courses sur deux pistes différentes. Elle a obtenu une première et une deuxième place.

Samedi, autodrome BSL

Chloé et son père se sont rendus samedi à l’autodrome BSL à Saint-Eugène-de-Ladrière dans le Bas-du-Fleuve. Cette course était dans le circuit « Super national ». Ils étaient un total de sept coureurs, dont deux juniors et cinq seniors. La jeune Grondin a terminé au premier rang dans la catégorie junior. La jeune fille a même reçu une première bourse de 250 $.

Dimanche, St-Guillaume

La course du dimanche a été forte en émotions autant pour la coureuse que pour son père qui nous a confié que plus jamais ils n’iraient sur cette piste. Elle était très usée au point que la voiture a perdu des morceaux. Le « Super speedway » comptait sept juniors et 17 seniors. La Georgienne a réussi à se tailler une place sur la 2e marche du podium.

Une excellente première saison

Cette fin de semaine récapitule bien la saison complète de Chloé. Son père, Tommy Grondin est très fier de ce qu’ils ont accompli. Il mentionne qu’avant cette année, elle n’avait jamais couru sur des pistes de terre battue et qu’elle avait beaucoup moins d’expérience que les autres concurrents. Bien que certains l’aient sous-estimé, la Beauceronne a démontré qu’elle avait sa place. De plus, selon Tommy Grondin la voiture de Chloé était admirée et se faisait souvent prendre en photo. Elle est également la plus jeune fille dans le circuit. Elle aura été trois fois au deuxième rang et une première place sur cinq courses durant l'été.

Normand Gilbert, l’homme qui a fait une différence

L’équipe Grondin doive beaucoup à Normand Gilbert propriétaire du garage ( grâce à qui tout a été possible. Il a prêté son véhicule, sa remorque, les a aidés avec la voiture, et lui et sa femme les ont logés pendant les courses.

Sans commanditaires, pas de retour

Bien que Chloé adore ce sport et voudrait continuer, son père n’aura pas les moyens sans commanditaires de participer à une autre saison. Il est père célibataire et a un autre enfant et veut s’assurer d’être équitable. S’ils ne trouvent pas de commanditaires importants, ils devront vendre la voiture et dire adieu à la course. Elle est la seule représentante beauceronne dans ce sport.