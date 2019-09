Les Dragons ont remporté leur première partie de la saison

L’équipe de football Les Dragons a joué leur première partie à Sainte-Marie le 6 septembre contre l’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon. C’est par la marque de 42-7 que les joueurs de Saint-Georges l’ont remporté.

Déroulement

En début de partie, le joueur des Dragons, Alexandre Lessard a fait de nombreuses longues courses, dont trois pour le touché dès le premier quart. À cinq minutes de la fin du deuxième quart, le quart-arrière Thomas Jean a franchi la zone des buts pour creuser l’écart 28-0.

Les pénalités se sont enchaînées permettant à l’équipe de Sainte-Marie d’inscrire son unique touché. Lessard a vite marqué son quatrième touché.

Au milieu du troisième quart, L’Embâcle réussit une interception, puis ce fut au tour de Benjamin Thibault des Dragons en milieu de quatrième. Zachary Roy a inscrit le dernier touché de la partie avec environ trois minutes au tableau, portant ainsi la marque à 42-7 en faveur des Dragons, marque finale de cette première sortie de la saison des Dragons.

Marque des joueurs

Alexandre Lessard a cumulé un total de 221 verges en 13 portées. Le receveur Jérémy Gosselin a capté deux longues passes de 47 et 45 verges. Au total, l’équipe a amassé 318 verges par la course et 139 verges par la passe.

La défensive a réalisé une performance d’équipe de 2 sacs, 1 interception, 7 plaqués pour perte de terrain et 4 passes rabattues. Signalons entre autres les performances du secondeur William Carrier, présent sur 9 plaqués, et d’Alec Poulin, qui a participé à 7 plaqués.

Au lendemain de cette victoire, l’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait : « Nos joueurs d’impact ont fait le travail pour mettre rapidement le match hors de portée de l’adversaire. Ce fut une belle occasion de donner confiance à nos jeunes joueurs. Nous avons toutefois beaucoup de travail à faire pour réduire nos pénalités. Nos deux prochains matchs seront de gros défis. » Carl Dallaire, entraîneur-chef.

Début de saison à domicile

Les Dragons inaugureront leur saison à domicile contre les Mustangs de Chicoutimi le samedi 14 septembre à 13h sur le terrain synthétique de Saint-Georges.