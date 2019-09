Une course de 125 tours pour Raphaël Lessard

Le jeune pilote joselois, Raphaël Lessard, qui connait une saison bien occupée, participera à une course de 125 tours, à l’Autodrome Montmagny, ce samedi 14 septembre. Il retrouvera la voiture #46 (Équipement L.A.V., Petro Canada Jean-Paul Lessard et Fils et FRL Express), préparée par l’équipe Bilodeau Brothers, avec laquelle il a couru et gagné la course Langis Caron à l’Autodrome Chaudière le 27 juillet dernier.

L’année 2019 est teintée du mot « adaptation » pour Raphaël Lessard en connaissant plusieurs équipes, chefs d’équipes, éclaireurs, différents types de voitures et camionnettes, des pistes plus ou moins connues, mais dans la majorité des cas, il s’est retrouvé en bonne position.

Le temps de piste est central pour le coureur et Raphaël utilise toutes les opportunités pour perfectionner son pilotage.

« Être en piste, c’est ce que j’aime et je suis reconnaissant de chaque opportunité de me retrouver derrière un volant. Je connais la piste de Montmagny pour y avoir couru en série Kamikaze, Sportsman et Super Late par le passé. La voiture des frères Bilodeau est toujours performante et nous sommes confiants de bien faire, » mentionne Raphaël Lessard.

Lors de la journée du 14 septembre, les essais débuteront à 13 h 10, pour laisser place aux qualifications dès 17 h 30 et finalement donner le signal de départ de cette longue course de 125 tours à compter de 19 h.