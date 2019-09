Une huitième place en LMS pour Raphaël Lessard

Au volant de la voiture LMS #46 Équipement L.A.V. I Petro Canada Jean-Paul Lessard et Fils I FRL Express préparée par les Bilodeau Brothers, la journée de Raphaël Lessard à l’Autodrome Montmagny avait bien commencé. Mais le tirage au sort a joué en sa défaveur pour le départ de l’épreuve de 125 tours. Positionné sur la ligne extérieure lors de plusieurs relances, Raphaël Lessard a oscillé entre la onzième et la quatrième position avant de croiser le fil d’arrivée en huitième place au final.

L’équipe des Bilodeau Brothers a choisi de rouler sur des pneus usés pour les deux premières séances d’essais afin de trouver de bons réglages pour une fin de course rapide. Cela a fonctionné alors que Raphaël Lessard a enregistré le troisième tour le plus rapide, puis le sixième, un chrono plus ou moins satisfaisant alors que la voiture ne semblait pas confortable et difficile à piloter. Il effectue finalement le septième chrono en troisième session, sur des pneus neufs, ce qui n’était pas très concluant. Raphaël Lessard s’est élancé en dernière position en qualification et a terminé deuxième. La grille de départ avait été déterminée par ailleurs par un tirage au sort parmi les douze pilotes les plus rapides, le reléguant au huitième rang pour le départ de la course.