L'Assurancia Junior AA prêt pour la saison 2019-2020

La prochaine saison de l’Assurancia Junior AA va débuter ce vendredi 27 septembre au Centre Sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges.

Lors des parties pré-saison, elle a affiché une fiche de 3 victoires et 1 revers en prolongation. L’Assurancie a complété son équipe avec quinze vétérans et six nouveaux joueurs : le gardien Jonathan Rodrigue, Émile Jacques et David Drouin (défenseurs), Zachary Talbot, Samuel Larochelle et Michael Doyon (attaquants). Nickolas Morin a été désigné comme le nouveau capitaine et en sera à sa dernière saison avec le club tout comme Olivier Beaulieu.

Les entraîneurs sont Stéphane Poulin, Vincent Boutin et Vincent Drouin. Selon les dires de l’entraîneur-chef Stéphane Poulin cette édition est bourrée de talent : « Notre défensive sera notre force, avec le retour de plusieurs vétérans, la chimie est déjà très bonne et j’aime la maturité de mon équipe. Nous avons ajouté des jeunes avec beaucoup de talents et nous avons un groupe bien balancé. »

Les deux premiers matchs seront disputés à domicile le vendredi 27 septembre. Montmagny sera la première équipe et ce sera au tour de Lévis d’affronter l’équipe beauceronne le samedi 5 octobre.

Édition 2019-20 Assurancia Junior AA

Gardien de but

Jacob Tremblay

Jonathan Rodrigue

Défenseurs

Olivier Beaulieu

Jacob Roy

Émile Jacques

Xavier Bélanger

David Drouin

Vincent Dumont

Samuel Morin

Attaquants

Nathaniel Doyon

Nickolas Morin

Charles-Etienne Roy

Bryan Lemieux

Keven Landry

Cedric Poulin

Louis Thomas Dulac

Tommy Drapeau

Philippe Hamel

Michael Doyon

Samuel Larochelle

Zachary Talbot