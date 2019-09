Les Patriotes juvéniles de Bélanger obtiennent la victoire contre le Summum de Coaticook

Les Patriotes juvéniles et le Summum de Coaticook ont poursuivi leur saison, alors que les deux équipes s'affrontaient, le samedi 21 septembre. Les Beaucerons ont d'ailleurs été en mesure de ravir la victoire à leurs adversaires, par la marque de 35-14.



C'est sur la première séquence offensive que les Patriotes se sont inscrits au pointage avec 4 jeux pour près de 70 verges pour un majeur, réalisé par le porteur de ballon Philippe Quirion, qui a inscrit les trois premiers touchés de la rencontre. Le quart-arrière Steven Poirier a été en mesure de gagner des premiers jeux importants avec ses jambes, en plus de lancé pour 175 verges et 2 majeurs aux receveurs Antoine Beaudoin et Benoit Thibodeau.



En défensive, la brigade a eu du mal à s'ajuster en début de partie contre l'offensive du Summum en accordant 14 en première demie. La défensive est parvenue toutefois à se resserrer dès le troisième engagement. Le joueur Alexis Gagné s'est illustré sur plusieurs plaqués importants qui ont sauvé des touchés. Zach Villemure et Williams Gaudin-Renaud ont tous deux réalisés une interception dans des moments critiques dans le match.



Le prochain match des Beaucerons aura lieu le samedi le 5 octobre à Sherbrooke contre les Patriotes de l'école internationale du Phare à 13 h.



Une victoire à l'arraché pour les Patriotes cadets



Les Patriotes cadets visitaient les Mustangs de l'école Odyssée au Saguenay, dimanche dernier. Lors du premier quart, les deux défensives ont été intraitables. Les Patriotes ont même inscrit 2 points à la suite d'un touché de sûreté de l'offensive des Mustangs. Au début du 2e quart, Thomas Paré a rejoint Mathias Faucher sur une très longue passe pour inscrire le 1er touché de la rencontre. Les Patriotes menaient alors 9-0 à la mi-temps.



Au milieu du 3e quart, les Mustangs ont inscrit un majeur sur une passe. Le converti a été raté. Le pointage était alors 9 à 6. Au début du 4e quart, la défensive des Patriotes forcent à nouveau l'offensive des Mustangs à déposer le genou au sol dans la zone de but qui ajoutent 2 points supplémentaires aux visiteurs. Les Patriotes l'ont emporté finalement 11 à 6.

« Je suis extrêmement fier de l'attitude de nos joueurs, a déclaré Sébastien Turcotte, entraineur-chef des cadets. Malgré des blessures à des joueurs clés, nous avons gardé la tête haute et on s'est battus jusqu'à la toute fin en surtaxant plusieurs joueurs. Ils peuvent être fiers du match qu'ils ont joué », a affirmé de nouveau l'entraîneur Turcotte.

Les Cadets rendront visite au Mistral de Mont-Joli samedi prochain, le 28 septembre, à 14 h 00.



L'équipe benjamine démontre de l'ardeur, malgré deux défaites

Durant cette fin de semaine, l’équipe benjamine a terminé sa série de jamboree à l’école Saint-Charles-Garnier à Québec. Ils affrontaient l’équipe du collège Clarétain et le collège de Lévis. Malheureusement, la jeune équipe n’a pas été en mesure de remporter l’un ou l’autre des matchs. Le premier match s’est terminé par la marque de 6-0 et le deuxième, par la marque de 24-0.

Malgré les défaites, l’équipe benjamine s’est présentée avec une ardeur, un désir et une volonté de vouloir gagner. Encore une fois, plusieurs efforts individuels et collectifs sont à nommer.

La troupe d’athlètes gagne en expérience et prend en assurance après chaque semaine. La fin de semaine prochaine, les Patriotes benjamins vont avoir une fin de semaine de congé pour ensuite commencer leur saison officielle avec 4 matchs (2 matchs visiteur et 2 matchs locaux).