La Ligue de hockey senior Côte-Sud Coors Light lance sa saison

La Ligue de hockey senior Côte-Sud Coors Light a tenu une conférence de presse à Montmagny pour lancer la 8e saison qui débutera le 4 octobre.

La ligue a de nombreuses nouveautés, dont l'arrivée de Vincent Drouin de Saint-Damien, co-fondateur du circuit en 2012, à la présidence de la ligue. Il succède à Claude Turgeon de Saint-Pamphile qui avait occupé ces fonctions au cours des quatre dernières années. Coors Light sera le partenaire majeur de la Ligue de hockey Côte-Sud pour une deuxième année.

Une dixième formation s’ajoute, le Famili-Prix de Saint-Joseph. Cette dernière se joindra au Plastique Moore de Saint-Damien, aux Éperviers de Saint-Charles, aux Mercenaires de Lotbinière et au Giovannina de Sainte-Marie, champion des séries éliminatoires, au sein de la division Est. La section Ouest comprendra le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Seigneurs de La Pocatière, l'Impérial de Saint-Pascal, les Fondations B.A. de Trois-Pistoles et le Décor Mercier de Montmagny, champion du calendrier régulier 2018-2019.

«Cette année, j'ai comme objectif, avec les membres du bureau de direction, de consolider les petits marchés. Il est également important de conserver le concept de joueur local, car c'est ce qui assurera l'avenir du circuit à long terme», indique M. Drouin, qui ajoute que le circuit est en excellente santé et que tous les efforts seront menés afin de maintenir la bonne situation du circuit de calibre senior.

Un calendrier régulier de 21 parties sera présenté en 2019-2020 et au terme de celui-ci, un premier tour éliminatoire 2 de 3 mettra aux prises les formations terminées au 4e et au 5e rang de leur section. Suivront des séries demi-finales de section 3 de 5, ainsi que des finales de division et une grande finale 4 de 7.