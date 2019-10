Les Chevaliers poursuivent sur leur lancée avec un 3e gain

Mercredi soir, les Chevaliers de Lévis se sont déplacés à Rivière-du-Loup pour y affronter les Albatros du collège Notre-Dame, lors d’un rare match en semaine. Les joueurs d’Éric Bélanger étaient toujours à la recherche d’un premier gain sur la route.

Alors qu’il en était à sa première présence sur la glace, le joueur offensif de la semaine, Elliot Lavoie, a ouvert la marque chez les Chevaliers à 2:07. Sur une descente à 3 contre 2, il a effectué un vif lancer des poignets pour tromper la vigilance du gardien adverse. Moins de 5 minutes plus tard, Julien Hébert, un autre vétéran, a profité d'une échappée pour déjouer le gardien du collège Notre-Dame et s’inscrire au pointage.

Le jeune Hébert a récidivé 49 secondes plus tard quand celui-ci s’est amené sur le flanc droit, a coupé au centre en entrée de zone et a marqué d'un tir balayé. Le défenseur Félix Larose a contribué également pour les siens avec un but. Après avoir récupéré la rondelle en zone neutre, il s’est amené du côté gauche, a déjoué habilement le défenseur et est parvenu à loger la rondelle dans un infime espace. La marque était alors 4-0 en faveur des Chevaliers. Le 3e but de la saison d'Alexis Côté, qui a été inscrit à la 15e minute, a signifié la fin de la rencontre pour le gardien de but Nathan Pelletier. Le premier vingt s’est terminé lorsque Elliot Lavoie s’est de nouveau illustré en avantage numérique.

Une 2e période sans histoire

En deuxième période, les Chevaliers ont entamé celle-ci avec une confortable avance de 6 à 0. Mais ce sera un 20 minutes sans histoire auxquelles les spectateurs ont assisté. À 13:43 de la période médiane, la formation lévisienne s’inscrit à nouveau au pointage, gracieuseté de Pierre-Alexandre Boulet. Le joueur a fait preuve d’insistance en sortant du coin pour enfiler l'aiguille et loger le disque derrière Jordan Lambert.

Elliot Lavoie complète un tour du chapeau

Lors du dernier tiers, les deux formations se sont échangées un filet. Elliot Dutil des Albatros a ainsi inscrit son 6e filet de la présente campagne. Celui-ci a provoqué une récupération du disque en échec avant pour ensuite saisir un retour de lancer pour ajouter un 2e but à son équipe. Du côté des Lévisiens et pour terminer une bonne séquence de 3 victoires en 6 jours, Elliot Lavoie a complété un tour du chapeau, lors d'une supériorité numérique, pour fermer le pointage à 7-2 en faveur des Chevaliers. Elliot Lavoie cumule 4 buts et 5 passes lors des 3 derniers matchs des siens. Il se retrouve donc au deuxième rang des pointeurs du circuit Lévesque.

Les 3 étoiles RDS

Ce sont trois joueurs de Lévis qui ont été les récipiendaires des 3 étoiles RDS, soit Julien Hébert pour la 1re étoile, Félix Larose pour la 2e et Elliot Lavoie pour la 3e.

Prochaine rencontre

Les représentants de Chaudière-Appalaches poursuivront leur saison, le vendredi 4 octobre à 19 h. Les Chevaliers feront alors face aux Estacades à Trois-Rivières.