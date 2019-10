Deux victoires pour les équipes de football de la Polyvalente Bélanger

La fin de semaine dernière, les trois équipes de football Les Patriotes de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin jouaient. Les juvéniles et les cadets ont remporté la victoire, tandis que les benjamins jouaient leur première partie à domicile de la saison.

Patriotes juvénile

L’équipe juvénile ont emporté 38-0 conte Les Patriotes de l’école internationale Du Phare. Le secondeur Alexis Gagné a fait un botté de dégagement bloqué qui a donné l’élan aux Beaucerons. Le duo Poirier et Thibodeau a produit 3 majeurs en plus de 175 verges d'attaque. Alexis Gagné et Philippe Quirion ont amassé des touchés par la voie terrestre. La défensive a inscrit un touché de sûreté pour 2 points. La tertiaire a réalisé 5 interceptions en plus de recouvrir 2 ballons échappés. Les joueurs qui ont intercepté un ballon sont: Zach Villemure (2), Williams Gaudin-Renaud, Olivier Roy et Alexis Gagné.

La prochaine partie sera le dimanche 13 octobre à 13h contre le Séminaire de Sherbrooke à la polyvalente Bélanger. Cette partie déterminera le premier rang de la ligue.

Patriotes cadet

Les cadets recevaient les Montagnards de la polyvalente de Thetford Mines. La partie a débuté par plusieurs belles courses des Beaucerons. Les Patriotes ont inscrit le premier touché de la rencontre suite à une course de Thomas Paré. L’offensive a effectué trois autres touchés au deux quarts qui augmenté l’écart entre les deux équipes. Les Patriotes ont remporté ce match par la marque de 43-0.

Les touchés ont été effectués par Thomas Paré (2), Émile Lessard (2), Anthony Fortier et Alexis Roy.

«Très bel effort de la part de tous les joueurs lors de la rencontre. Nous avions hâte que l’offensive provoque certaines choses, et ça bien fonctionné aujourd’hui» de souligner Sébastien Turcotte, entraineur-chef.

Samedi prochain, les Patriotes (3-1) recevront les Athlétiques de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette (5-0) à la polyvalente Bélanger dès 10h30.

Patriotes benjamin

Les benjamins jouaient pour la première fois à domicile. Malheureusement, la jeune équipe s’est inclinée 32-0 face aux Balbuzards de Saint-Raymond de Portneuf.

Après la mi-temps, la marque était de 7 - 0 en faveur des Balbuzards. Plus le temps avançait, plus l’écart s’est creusé.

Durant la majorité de la partie, la défensive a été en mesure de tenir tête aux visiteurs. Tandis que l’offensive a été en mesure de s’approcher à plusieurs reprises de la zone des buts en accomplissant des beaux jeux aériens et au sol. Par contre, il ne lui a pas été possible d’inscrire un seul touché.

Vendredi prochain, Les Patriotes vont tenter d’aller chercher une première victoire en saison régulière en affrontant les Lynx de l'école Mont Saint-Sacrement de Valcartier sur le terrain de la polyvalente Roger-Comtois à 19h30.