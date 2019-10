Les Lynx M13 majeur s'illustre en ce début de saison

Cette fin de semaine, les cinq équipes des Lynx hockey de l’école Jésus-Marie de Beauceville débutaient leur saison régulière. À cette occasion, l’équipe de Philippe Audet, le M13 majeur, s'est d'ailleurs illustrée en remportant leurs trois premières parties.

La remontée du week-end pour le M12 majeur

Le M12 majeur était en action à l’aréna de Beauceville, les 5 et 6 octobre derniers, afin de jouer trois parties en deux jours.

Lors de leur première partie de la saison, l'équipe de Philippe Cloutier a sûrement réalisé la remontée du week-end alors qu’ils tiraient de l’arrière 5-1 après la deuxième période contre le Sélect de l’école Paul-Hubert. Après avoir retraité au vestiaire lors du passage de la resurfaceuse, les Lynx ont sauté sur la glace pour jouer avec intensité. Ils ont remporté la partie au compte de 7-6 en fusillade.

Lors de la 2e partie qui a eu lieu dans la même journée, les Lynx se sont relâchés en 3e période. Le pointage était alors 5-4 en faveur des Broncos de l’école la Découverte et ces derniers en ont profité pour marquer 6 buts sans réplique et ainsi l’emporter 11-4.

Le dimanche 6 octobre, le Graal du collège Clarétain a dominé offensivement et ont obtenu un gain de 8-0.

Les Lynx M12 recroiseront de nouveau le fer avec le Graal et pourront ainsi se reprendre le samedi 19 novembre, à l'aréna de Beauceville.

Le M13 majeur au sommet de la ligue!

Les Lynx M13 majeur ont connu un premier week-end parfait en remportant leurs trois premières parties de la saison.

Le samedi 4 octobre dernier, la formation de Philippe Audet devait disputer deux parties au Complexe Honco 2 Glaces de Lévis. Les Lynx y ont affronté pour l'occasion le Sphynx de Rivière-du-Loup et les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette.

Les Lynx ont eu le dessus face aux Sphynx à chaque période et se sont sauvés avec la victoire au compte de 5-2.

Lors de leur deuxième partie de la journée, l’attaque a inscrit à nouveau 5 buts afin de remporter leur deuxième victoire en autant de rencontres par la marque de 5-4 face aux Athlétiques.

Samedi le 5 octobre, la défensive des Lynx a été sans faille dans une victoire de 4-0 sur l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

Grâce à leur 3 victoires, les Lynx M13 majeur trône au sommet de la ligue!

Les prochaines parties du M13 majeur se dérouleront les 11 et 12 octobre prochains au Centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d’Aston alors qu’ils feront face au Graal du collège Clarétain et aux Sénateurs du collège St-Bernard.

La défaite rattrape le M15 relève

Les Lynx M15 relève jouaient, eux aussi, 3 parties en deux jours, dont deux le vendredi 4 octobre.

Face aux Commandeurs du collège de Lévis, l'équipe de Stéphane Lessard a pris l’avance rapidement en début de match et ont terminé la première période avec une avance de 2-0, qui se transforme en une avance de 3-1 au courant de la 2e période. Cependant, les Commandeurs sont parvenus à inscrire les 3 derniers buts de la rencontre et ont remporté ainsi la partie au compte de 4-3.

Alors que les Lynx disputaient la 2e partie de la journée, ceux-ci ont marqué le premier but de la rencontre, mais les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette ont répliqué en inscrivant 5 buts consécutifs. Le M15 a subi un revers au compte de 5-1.

Lors du duel contre l’équipe du Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph, les Lynx ont donné 4 buts en 4e période et c'est ainsi qu'ils ont échappé la victoire par la marque de 6-0.

Les Lynx M15 relève joueront deux parties les 11 et 12 octobre. Ils se mesureront aux Sabres du collège Notre-Dame à Candiac et à l’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie à Châteauguay.

Le M15 majeur remporte leur première partie, mais...

Trois parties étaient au programme pour les Lynx M15 majeur lors de la fin de semaine dernière. Affrontant d'entrée de jeu les Vikings de l'école secondaire du Mont Sainte-Anne, l’équipe de Pierre Poulin a remporté leur première partie au compte de 2 à 0.

Lors de leur deuxième partie, les Lynx rivalisaient avec les Athlétiques de la polyvalente de l'Ancienne-Lorette. Les joueurs ont fait preuve d'intensité tout au long du match. Au terme de la troisième période, le pointage était de 2-2. Des tirs de barrage ont été nécessaires afin de déterminer le gagnant. Les Lynx se sont finalement inclinés 3-2.

Les Lynx affrontaient les Commandeurs du collège de Lévis pour leur 3e rencontre du week-end. Même s'ils ont joué avec ardeur et acharnement, il a été impossible pour les joueurs de toucher le fond du filet. La partie s'est conclue avec un résultat de 4-0 pour les Commandeurs.

La prochaine partie des Lynx M15 aura lieu au PEPS de l’Université Laval, le 12 octobre prochain, alors qu'ils se mesureront au Fighting Irish de St-Patrick’s High School.

M18 mineur

Le M18 mineur se rendait à Pierrefonds, lors du week-end dernier, pour jouer deux parties.

Le Sélect de l’école Paul-Hubert a inscrit 4 buts sans riposte en 2e période dans une défaite de 5-3.

Le lendemain, les Lynx menaient 1-0 après une période, mais le Sphynx de l’école secondaire de Rivière-du Loup a finalement obtenu la victoire en fusillade par la marque de 2-1.

Les Lynx retourneront à Pierrefonds, les 11 et 12 octobre prochains. Cette prochaine fin de semaine de compétition opposera la formation aux Panthères de l’école Mont-Bleu et aux Cougars de l’école des Sources.