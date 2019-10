Une soirée réussie pour le match d'ouverture du Junior A Beauce Mitsubishi

Lors du match d’ouverture du Junior A Beauce Mitsubishi qui a eu lieu le vendredi 11 octobre sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, le Beauce Mitsubishi de Saint-Georges a gagné 2 à 1 contre le Perfection Auto de Beauce-Etchemin.

Les pointeurs pour le Beauce Mitsubishi sont Samuel Gilbert et Alexandre Auclair avec chacun un but. Félix Labbé, Samuel Morissette, Alex Grenier et Olivier Bérubé ont obtenu une passe chacun.



Les pointeurs pour le Perfection Auto de Beauce-Etchemin sont : Jordan Lebel avec un but, Alexandre Leclerc et Carl Chamberland avec chacun une passe.

Prochaines rencontres

Le prochain match du Beauce Mitsubishi aura lieu le samedi 19 octobre à 20 h 30, à Saint-Éphrem. Le samedi 26 octobre à 20 h 30, la formation recevra le Turmel de Lac-Mégantic, sur la glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Le Junior A Beauce Mitsubishi de Saint-Georges tient par ailleurs à remercier ses partenaires.

Sur la photo de gauche à droite, lors de la mise au jeu protocolaire du match d'ouverture :

Marc Bernard, AJHMSG, Éric Lessard Rona, Marie-Hélène Rancourt, WSP, Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges, David Lessard Beauce Mitsubishi, Bernard Vachon Labatt, Karine Poulin Brique Gaston Poulin, Yves Walsh gérant de l'équipe.

À l'avant :

En rouge, le capitaine du Beauce Mitsubishi, Mathieu Cloutier; en blanc, le capitaine Stéphane Pruneau du Perfection Auto de Beauce-Etchemin.