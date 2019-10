Une transaction et deux ententes pour le Cool FM

Le club de hockey du Cool FM a récemment procédé à une transaction, en plus de s'entendre avec deux jeunes joueurs époustouflants.

Le Cool FM a d’abord choisi de garder les attaquants Jason Lavallée et Marc-Antoine Arseneau dans son alignement pour la prochaine saison. Lavallée a un parcours quelque peu atypique. Il a passé son temps junior avec les Rebelles de Sorel-Tracy avant de prendre la route de Penticton et de s’envoler vers Flin Flon, au Manitoba. Après son séjour dans l’Ouest canadien, il est revenu au Québec avec l’UQTR pendant deux saisons. Après un essai dans la ECHL, il a débarqué dans le giron du Cool FM en vue de la prochaine saison. Son flair offensif ainsi que son intelligence sur la patinoire fait de lui un joueur qui est redoutable et qui le deviendra encore plus avec le temps. Le Thetfordois n’est âgé que de 23 ans, mais est également capable d’apporter de l’intensité à son jeu.

Pour ce qui est de Marc-Antoine Arseneau, il s’agit d’un joueur qui a quelque peu passé sous le radar des équipes dans la LNAH, vu qu’il n’a joué que 12 matchs la saison dernière dans le Senior A du Richelieu pendant lesquels il a récolté 27 points. Toute sa carrière, il a amassé beaucoup de points. En pré-saison, il est le seul joueur de la LNAH à avoir effectué un tour du chapeau. Il a démontré beaucoup d’intensité en secouant ses adversaires solidement, en plus d’avoir de nombreuses occasions de marquer à chacune des rencontrer auxquelles il a pris part. Il va assurément être un gros morceau de l’attaque du Cool FM.

Des choix déchirants

Avec la liste de joueurs de qualité que le Cool FM possède, il est difficile de trouver de la place pour les joueurs. Des choix déchirants ont dû être faits. C’est pour cette raison que le Cool FM a choisi de se départir de Patrick Lapostolle en l’envoyant à Sorel en retour d’un choix de 4e ronde en 2020. Lapostolle pourra ainsi se rapprocher de chez lui et continuer à jouer au hockey. L’organisation tient à remercier énormément Patrick pour son implication depuis quatre ans avec l’équipe.

L’alignement du Cool FM est pratiquement complet en vue de la prochaine saison. Tout est en place pour démarrer la saison le 18 octobre à Laval.